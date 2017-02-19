14 yaşındaki çocuktan Messenger için 'ödev kontrol botu'

Microsoft'tan Satya Nadella, mesajlaşma uygulamaları için yazılan botların geleneksel uygulamaların yerini alacağını söylemesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Bazı havayolu şirtketleri Facebook Messenger'da otomatik mesajlaşma yöntemiyle bilet bile satacak hale gelirken, çoğu bot işlevsiz ve gereksiz yere oluşturulan 'yeni teknoloji' olarak kaldı.

Ancak Kanadalı 14 yaşındaki bir çocuğun yazdığı yeni bir mesajlaşma botu, dikkatleri yeniden botların geleceğine çekti.

Alec Jones adlı ortaokul öğrencisi, 'Christopher Bot' adlı botu yazmak için 6 ay uğraştı.

Bu botun en önemli özelliği öğrencilerin ödevlerini yapıp yapmadığını kontrol ediyor.

Kısaca, internette sohbete dalan çocukları ödevleri yapması konusunda uyarıyor.

Facebook Mesenger uygulamasına eklenen botun arayüzüne, matematik ya da başka derslerin ders programını ekleyebiliyor, sonra da botun size o gün olan derslerin ödevi olup olmadığını sormasını bekliyorsunuz.

Eğer ödevinizi yaptığınızı söylerseniz sizi tebrik ediyor.