14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren öğretmen, öğrencilerine de çıplak fotoğraflarına gönderdi!

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Allyssa Gustafson isimli bir kadın, özel öğrencilere eğitim veren bir okulda 14 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve başka öğrencilere de uygunsuz fotoğraflarını attığı için suçlu bulundu.

The Sun’da yer alan habere göre, Illinois eyaletinin Urbana kentide Circle Academy isimli, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere özel bir okulda ders veren Gustafson, birden fazla çocuk istismarı suçundan suçlu bulundu.

24 yaşındaki kadın suçunu kabul etti ve 30 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

İstismara uğrayan çocuklardan birinin annesi Gustafson’un hapis cezası alması gerektiğini söyledi ve öğretmenin ‘defalarca’ çocuğunu taciz ettiğini belirtti. Anne, “Oğlum bana öğretmeninden çok sayıda video, fotoğraf ve mesaj aldığını söyledi” dedi.