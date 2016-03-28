14 yaşındaki çocuğun cinsel istismar iddiası; öğretmen ortaya çıkardı 4 kişi tutuklandı

Adana'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna okulda, markette ve minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olay Rehber öğretmenin öğrencinin dalgın halinden dolayı konuşmak istemesiyle ortaya çıktı. Öğretmenine cinsel istismara uğradığını anlatması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen S.T.'nin psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Olay üzerine tutuklanan kişiler suçlamaları kabul etmedi.

Hürriyet'te yer alan haberde, Merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 8. sınıf öğrencisi S.T.'nin okuldaki dalgın hali rehberlik öğretmeninin dikkatini çekti. S.T.'yi yanına çağıran rehber öğretmeni bir sorunu olup olmadığını sorunca S.T. başından geçen her şeyi anlatıp 4 erkeğin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Öğretmen ise öğrenciyi dinledikten sonra polisi aradı. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen S.T. psikoloğa yaşadıklarını anlattı.

S.T, mahallelerinde minibüste ayakkabı tamirciliği yapan D.K. (60) isimli kişiden zamanzaman para aldığını sekizinci kez para istediğinde kendisini minibüsün içine çekip burada cinsel istismarda bulunduğunu korkup kaçtığını belirterek, "Daha sonra da markette tanıştığım F.A. (18) isimli şahıs beni marketin bodrumuna götürüp burada cinsel istismarda bulundu. Ben bağırınca marketin özel güvenlik görevlisi N.K. (32) gelip kurtardı. Olaydan bir hafta sonra N.K. ile sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olduk. Daha sonra beni çağırdı bir kafede görüştüğümüz sırada beni taciz etti. Bana ayakkabı ve cep telefonu getirdi bunlara karşılık kendisiyle birlikte olmamı istedi. Ben kaçıp yanından uzaklaştım. Bu olaylardan 15 gün sonra ise bir arkadaşım vasıtasıyla emekli olduğunu söyleyen İ.D. (60) ile tanıştım. Okulda olduğumuz bir sırada yaşlı adam bana yaklaşıp taciz etmeye başladı. Ben oradan da kaçıp uzaklaştım" dedi.

Psikolog eşliğinde alınan ifade doğrultusunda harekete geçen ahlak polisi kızçocuğunun ismini verdiği 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden ayakkabı tamircisi D.K.'nın ifadesinde kız çocuğuna acıdığı için para verdiğini belirterek, "Kız bana, 'para vermezsen polise gider beni taciz ettiğini söylerim' dedi. Ben de vermeyeceğimi git söyle dediğimde 'bana mı inanırlar sana mı inanırlar' diyerek tehdit etti. Ben de daha önce acıdığım için para verdiğim kıza korktuğum için para verdim. Taciz olayı yalan" dediği öğrenildi.

Markette çalışan F. A. ise bir arkadaşı aracılığıyla S.T. ile sevgili olduklarını kendisine cep telefonu aldığını ancak taciz etmediğini ileri sürdü.

Özel güvenlik görevlisi N.K.'nın da kız çocuğunu arkadaşının elinden kurtardığını daha sonra sosyal paylaşım sitesinden arkadaş olduklarını anlatarak, "Benimle ilişkiye girebileceğini ancak 300 lira para vermem gerektiğini söyledi. Ancak ben buna rağmen birlikte olmadım her şey yalan" dediği belirtildi. İ.D. ise suçlamaları kabul etmedi.

'Çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.