14 yaşındaki çocuğa sigara satan bakkala 6 ay hapis cezası

Eskişehir'de ortaokul öğrencisine sigara satan dükkân sahibine hapis cezası geldi. Sulh Ceza Mahkemesi, 14 yaşındaki S.S.'ye sigara sattığı gerekçesiyle okul karşısında bakkal işleten M.A.'yı ‘sağlık için tehlikeli madde temin etmek’ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cezası, duruşmadaki davranışları ve sicilinin temiz olması sebebiyle önce 5 aya indirildi, sonra denetimli serbestlik kapsamında 5 yıl süreyle ertelendi. Sanık, bu süre içinde herhangi bir suç işlerse söz konusu cezalarını da çekecek. Mahkeme, sanığın ticaret yapmasından yoksun bırakılmasına karar verdi. Fakat bu ceza da denetimli serbestlik kapsamında kaldırıldı.

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu görevlileri, geçtiğimiz eğitim döneminde okul genelinde arama yaptı. 8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki S.S., A.B., K.U. ve A.Y.’nin üzerinde sigara bulundu. Öğrencilerden S.S, sigarayı Şehit Yüzbaşı T.Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir bakkaldan aldığını, alışveriş sırasında da üzerinde okul forması bulunduğunu söyledi. Durum, okul polisine bildirildi. Öğrenci ile söz konusu bakkalı işleten M.A. yüzleştirildi. Ardından işletmeci M.A. hakkında, 18 yaşından küçüklere, üzerinde okul forması olmasına rağmen sigara sattığı gerekçesiyle kamu davası açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık M.A., Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları kabul etmedi. Öğrenci S.S. ise bakkala arkadaşının talebi üzerine gittiğini ancak yaşı küçük olduğu için sanığın sigara vermediğini anlattı. Sonra arkadaşının ısrarı üzerine tekrardan sanığın dükkânına giderek sigara almak istediğini kaydeden S.S, “Yaşım küçük olduğu için sanık bana yine sigara vermedi. Fakat ısrar edince bana sigara sattı. Ama şikâyetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum.” beyanında bulundu.

Mahkeme, M.A.’nın yaşı küçük olan öğrenci S.S.’ye işyerinde sigara satışı yaptığını, böylece üzerine atılı suçu işlediğine hükmederek sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Sanık, ‘sağlık için tehlikeli madde temin etmek’ suçundan 6 ay hapse çarptırıldı. Sanığın bu cezası duruşmadaki davranışları göz önüne alınarak 5 aya indirildi. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği ihtimaline kanaat getiren mahkeme, cezayı denetimli serbestlik kapsamında 5 yıl süreyle erteledi. Sanık 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse söz konusu cezalarını da çekecek.

Ticaretten men cezası da verildi

Eskişehir Sulh Ceza Mahke-mesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık M.A. ile ilgili bir ceza daha verdi. Mahkeme, söz konusu suç nedeniyle sanığın ticaret yapmasından yoksun bırakılmasına hükmetti. Fakat bakacak çocuklarının olması ve vesayet gibi sorumluluklar sebebiyle sanığın bu cezası da denetimli serbestlik kapsamında kaldırıldı. M.A. ise karara itiraz için bir üst mahkemeye başvurdu.