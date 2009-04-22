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Yaşam

14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz kuyruğu

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 37 kişi gözaltına alındı.

22 Nisan 2009 03:00

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 37 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki İlçe Jandarma ekipleri, Lapseki Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla, yaklaşık 1,5 aydır yürüttüğü teknik takip sonucunda, ilçeye bağlı bir beldede, Y.Ç. (14) için fuhuş pazarlığı yaptıkları ileri sürülen U.Ş, H.E. ve B.B'yi yakaladı.

Genişletilen operasyon kapsamında, bu kişilerin yanı sıra, ilçe merkezi ile bağlı 2 belde ve Gelibolu'da toplam 34 kişi daha gözaltına alındı.

Lapseki İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen zanlılardan 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

7 kişi tutuklandı

Sorguları tamamlanan diğer zanlılardan 10'u adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan, A.İ.S, H.A, H.İ, A.G, E.S, E.T ve R.Y, "küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 kişinin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Y.Ç. devlet korumasında

Bu arada, 14 yaşındaki Y.Ç'nin Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yetiştirme yurduna gönderildiği öğrenildi.


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