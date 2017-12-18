14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor (2)

BAKAN SARIEROĞLU, DEVREYE GİRDİ

Artvin’in Borçka ilçesinde, ailesi tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan \'Meningomyelosel\' hastası 14 yaşındaki Bilge Kara, için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi. Baba Mehmet Murat Kara ile telefonla görüşen Bakan Sarıeroğlu, kızının hastalığı ile ilgili bilgi aldı, tedavi süreci ile yakından ilgileneceği mesajını verdi. Bakan Jülide Sarıeroğlu ayrıca Artvin Valisi Ömer Doğanay ve Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile telefonla görüşerek babaya iş konusunda yardımcı olunması talimatı verdiği öğrenildi.

Baba Mehmet Murat Kara, Bakan Jülide Sarıeroüğlu ile görüştüğü ve kızı için kendisinin Ankara ve İstanbul’da bazı doktorlar ile görüşeceğini ve tedavisi için gerekeni yaptıracağını söylediğini belirtti.

Artvin Valisi Ömer Doğanay daha öncede görüştüğü baba Mehmet Murat Kara’yı yardım yapılması için Borçka Kaymakamlığı’na yönlendirdiği öğrenildi.