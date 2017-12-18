14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor

Osman ŞİŞKO/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Borçka ilçesinde, omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan \'Meningomyelosel\' hastası 14 yaşındaki Bilge Kara, sağlığına kavuşup, yaşıtları gibi okula gitmek istiyor. Hastalık nedeniyle hiç yürüyemeyen ve oturamayan Bilge\'nin babası Murat Kara, özel yaptırıp duvara bağladığı aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye çalışıyor. Sağlığına kavuşmak için 12 kez ameliyat geçiren Bilge, maddi imkânsızlıklar nedeniyle 13\'üncü ameliyatı için İstanbul\'a götürülemiyor. Yetkililere seslenen Murat Kara, \"Benim çocuğumu duvardan indirin\" dedi.

Borçka\'da doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara, yaşama tutunmaya çalışıyor. \'Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması\' diye tarif edilen hastalıkla mücadele eden Bilge, \'Meningomyelosel\' nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Bilge, sürekli yatmak zorunda olduğu için de sırtında yaralar oluşmaya başladı. Murat Kara, duvara monte ettiği aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışıyor.

TEK HAYALİ YÜRÜYEREK OKULA GİTMEK

Tekerlekli sandalyeyle bir süre okula giden ancak sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evde eğitim alan Bilge Kara, hayalinin herkes gibi yürüyerek okuluna gitmek olduğunu söyledi. Eğitimini evde sürdürerek 8\'inci sınıfa geldiğini belirten Bilge, \"Öncelikle sağlıma kavuşmak istiyorum. Aylardır tedavilerim de aksadı. Herkes gibi yürümek istiyorum. Hayalim yürüyerek okuluma gidebilmek. Eğitimimi evde görüyorum. Ben de arkadaşlarım gibi okula gidip, orada ders görmek isterim. Babam bana bu askıyı yaptı; bununla daha da rahat ettim. Ağrılarım biraz da olsa diniyor bu sayede. Ailemin durumu ortada, yetkilerimizden yardım bekliyorum\" dedi.

\'ÇOCUĞUMU DUVARDAN İNDİRİN\'

Kızının duvara asılı olarak hayatını sürdürdüğünü belirten baba Murat Kara da 12 ameliyat geçiren kızının 13\'üncü ameliyata hazırlandığını ancak maddi imkânlarının buna elvermediğini ifade etti. İşsizlik ve sigortasızlık nedeniyle boyunlarının büküldüğünü dile getiren Kara, şöyle konuştu:

\"Bilge doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası. Bugüne kadar 12 ameliyat geçirdi. 13\'üncüye hazırlanırken, maddi imkânsızlık, işsizlik ve sigortasızlık sebebiyle boynumuz büküldü. Artvin\'de başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı. Valimizden randevu alarak durumu kendisine ilettim. Benim çocuğum duvara asılı bir şekilde hayatını sürdürüyor, \'Benim çocuğumu duvardan indirin\' dedim. Bizi Kaymakamımıza yönlendirdi. Kaymakam Bey\'e Skolyoz ameliyatı olması gerektiğini anlattım. Kızımın omurilik eğilmesi devam ediyordu. Bu hastalıktan dolayı 1 yıl önce İstanbul\'da kızımın kalbine baskı yapan bir kemik alınmak zorunda kaldı. Bu ameliyat için de başvurduğum bütün kapılardan gerekli yardımı alamadım. Eş dostun yardımıyla bu operasyonları yaptırdım.\"

\'TEDAVİ İÇİN EVİMİ SATTIM\'

Kızının tedavisi için evini sattığını ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle eşiyle psikolojik yardım aldıklarını anlatan Murat Kara, şunları kaydetti:

\"Artvin ve Borçka Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan yardım talep ettim. Bana bugüne kadar 22 bin lira ödendiğini söylediler. Onlardan bu ödemelerin listesini istediğimde bana çoğu gıda yardımı olan bir liste verdiler. Ben bugüne kadar kimseden bir paket makarna bile almadım. Bana 14 yıldan beri parça parça 2 bin, 4 bin gibi birkaç kez yardım ettiler. Ben hiçbir zaman para istemedim. Kendime, evime yakın SSK\'lı bir iş, kızımın da tedavisinin yaptırılmasını istedim. Yıllardır işsizim ve günde 4 kez kızımın medikal bazı ihtiyaçlarını eşim ile birlikte gidermek zorundayım. Buradaki yetkililere defalarca gittim. Ben kızımın tedavisi için evimi sattım. Çocuğum için gerekirse bütün organlarımı da satarım. Bana \'Evini sattın ameliyatını yaptır\' dediler. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Bugün kızımın oturabilmesi için bu korseyi yorgancıda kendim yaptırdıysam, bunun ayıbı bana değil, onlaradır. Devletimizin bu kadar duyarsız olmadığını biliyorum ama buradaki yetkililerin duyarsız olduğunu düşünüyorum. Bu süreç bizi oldukça yıprattı. Eşimle birlikte psikolojik yardım alıyoruz.\"

\'ÇOÇUĞUM YATMAKTAN BIKTI, SIRTI YARA OLDU\'

Kızının sürekli yatmaktan sırtında yara oluştuğunu da kaydeden Kara çocuğunun tedavisi için kendisine yardım edilmesini isteyerek şöyle dedi:

\"Çocuğum sürekli yatmaktan bıktı ve sırtında yara oldu. Yılda 2 kez korse almaya da gücümüz yetmediği için yorgancıya giderek oradaki malzemelerden ona bir korse diktirdim. Bir süre kızım Bilge bununla rahat ve dik oturdu. Sonra da bu korse deforme oldu. Aklıma bunu bir yere asmak geldi. Sanayide yaptırdığım aparatı duvara takarak, kızımı yukarıya doğru çektirerek, dik oturmasını sağladım. Şimdi bu şekilde daha rahat oturabiliyor. Bizim çok acil \'Skolyoz\' ameliyatı olmamız gerekiyor. İstanbul\'da bu ameliyat yapılıyor. Burada kalmamız, tedavi olmamız için ilk planda bize 6 bin lira civarında bir paraya ihtiyaç var. Bana maddi açıdan bir şey vermesinler, para istemiyorum, lütfen benim çocuğumun tedavilerini yaptırsınlar; bana yeter.\"



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