14 yaşında kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa' da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mahmut Delebe, 10 gün boyunca yoğun bakımdaki mücadelesinde yenik düştü
Ceylanpınar'da sıcaklardan bunalan Mahmut Delebe, 15 Ağustos'ta
hafta sonu tatilini fırsat bilerek arkadaşlarıyla birlikte yüzme
havuzuna gitti. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Delebe, havuzda bir süre
sonra çırpınmaya başladı.
Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan
Mahmut Delebe'nin kalbinin durduğunu belirleyen arkadaşları, son bir
umutla çocuğu Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan
kalp masajıyla Delebe, hayata döndürüldü. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan
Mahmut Delebe'nin havuzda kalp krizi geçirdiği belirlendi. 10 gündür
yaşam mücadelesi veren Delebe, bu sabah yaşamını yitirdi. Delebe'nin
cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.