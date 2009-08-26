14 yaşında kalp krizi geçirdi

Ceylanpınar'da sıcaklardan bunalan Mahmut Delebe, 15 Ağustos'ta hafta sonu tatilini fırsat bilerek arkadaşlarıyla birlikte yüzme havuzuna gitti. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Delebe, havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Mahmut Delebe'nin kalbinin durduğunu belirleyen arkadaşları, son bir umutla çocuğu Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kalp masajıyla Delebe, hayata döndürüldü. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mahmut Delebe'nin havuzda kalp krizi geçirdiği belirlendi. 10 gündür yaşam mücadelesi veren Delebe, bu sabah yaşamını yitirdi. Delebe'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.