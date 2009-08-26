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Yaşam

14 yaşında kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa' da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mahmut Delebe, 10 gün boyunca yoğun bakımdaki mücadelesinde yenik düştü

26 Ağustos 2009 03:00

Şanlıurfa' da kalp krizi geçiren 14 yaşındaki Mahmut Delebe, 10 gün boyunca yoğun bakımdaki mücadelesinde yenik düştü

Ceylanpınar'da sıcaklardan bunalan Mahmut Delebe, 15 Ağustos'ta hafta sonu tatilini fırsat bilerek arkadaşlarıyla birlikte yüzme havuzuna gitti. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Delebe, havuzda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Mahmut Delebe'nin kalbinin durduğunu belirleyen arkadaşları, son bir umutla çocuğu Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan kalp masajıyla Delebe, hayata döndürüldü. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mahmut Delebe'nin havuzda kalp krizi geçirdiği belirlendi. 10 gündür yaşam mücadelesi veren Delebe, bu sabah yaşamını yitirdi. Delebe'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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