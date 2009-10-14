14 yaşında hamile kaldı

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki G.Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak G.Ö.'nün anne ve babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürülen G.Ö.'nün yapılan tetkiklerinde 10 haftalık hamile olduğu saptandı. Doktorların durumu savcılığa bildirmesi üzerine jandarma ekipleri araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında, küçük kızın para karşılığı erkeklerle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak küçük kızın annesi N.Ö ve babası H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, H.İ.C, Y.C., M.A, H.D., M.Y., A.A., H.D., R.E., A.D., N.K. küçük kızla ilişkiye girdikleri, anne N.Ö ve baba H.Ö yaşanan olaya göz yummak ve olayı yetkili mercilere haber vermemek suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu.



Talihsiz kız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, tutuklanan zanlıların arasında 75 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu belirtildi. G.Ö'nün karnındaki bebeğin babasının, yapılacak DNA testinden sonra netlik kazanacağı belirtildi.



