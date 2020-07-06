14 yaşında göçmen teknesiyle İtalya'ya giden Musa Juwara, 18'inde Serie A'da gol attı

İtalya Serie A kulüplerinden Bologna'nın 18 yaşındaki golcüsü Musa Juwara, pazar günü ligdeki ilk golünü atmasının, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. Sonradan oyuna girip, gol atan Juwara "Bana güvendiği için hocama gerçekten teşekkür ederim" dedi.

Juwara, 2016'da 14 yaşındayken bir göçmen teknesiyle tek başına Sicilya Adası'na ulaşmış, daha sonra da futbol oynamaya başlamıştı.

Juwara maçtan sonra yaptığı açıklamada "İlk golümü attığım için çok mutluyum, aileme ve bu yolculukta bana yardımcı olanlara adamak istiyorum. Bu benim için bir rüya ve bu günü hayatımın geri kalanı boyunca hatırlayacağım" dedi.

Bologna, Juwara'nın vatandaşı Musa Barrow'un attığı golle 10 kişi kalmalarına karşın, deplasmanda Inter'i 2-1 yenmeyi başardı.