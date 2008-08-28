14 yaşında evlendirip zorla gerdeğe soktular

Annesi babası boşanınca 14 yaşındaki F.K.’nın velayeti annesi Elmas O.’ya verildi. İlköğretimi bitiren F.K., eğitimini sürdürmek istiyordu.



Ancak annesi onu zorla 22 yaşındaki inşaat işçisi Osman B.’yle evlendirdi. İmam nikáhı kıyıldı, düğün yapıldı. Kızını uzun süredir göremeyen Yüksel K.’nın şikáyeti üzerine, anne, damat ve onun babası gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen gelin F., "Zorla alıkoydular" dedi.



YÜKSEL K. ile Elmas O., beş yıl önce boşandı. Üç çocuklarının velayeti babanın rızasıyla anneye verildi. Elmas K., büyük kızını 16 yaşında evlendirdi. Bu yıl 8’inci sınıfı bitiren küçük kızı F.’nin de liseye gitmesine gerek görmedi. Ancak eğitime devam etmek isteyen F., babasına kısa mesaj çekerek, "Lütfen beni yanına al. Şu an ağlıyorum. Annem beni evden kovuyor" diye yardım istedi. Yüksel K., ’tatsızlık çıkmasın’ diye eski eşinin evine gitmedi. Kızına, "Seni sonra alırım" diye mesaj gönderdi. F.’nin çabaları işe yaramadı. Elmas O., 22 yaşındaki inşaat işçisi Osman B.’nin babası Mustafa B.’yle anlaştı. Pazar günü, Zeytinburnu’ndaki Yıldız Düğün Salonu’nda düğün yapıldı.



Zorla evlendirildim



Bir fabrikada çalışan Yüksel K., rızası olmadan kızının evlendirildiğini duyunca Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatı üzerine başvurudan üç saat sonra Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elmas O., damat Osman B. ve babası Mustafa B.’yi gözaltına aldı. Bilgisine başvurulmak üzere F.K. de emniyet müdürlüğüne getirildi. Polise zorla evlendirildiğini söyleyen F.K., "Aile beni zorla alıkoydu. Tehdit edildim. Zorla ilişkiye girmek zorunda kaldım" diye ifade verdi. Bunun üzerine Elmas O., Osman B. ve Mustafa B. adliyeye sevk edildi.



Anne Elmas O., savcılıktaki ifadesinde kızının yaşının, kimliğinde göründüğü gibi 14 değil 16 olduğunu öne sürdü. Savcılık, tekrar annesinin evine gönderilen F.’nin yaşının tespit edilmesini beklemek için üç şüpheliyi serbest bıraktı.



Kızının pazar günü evlendirildiğini duyduğunu söyleyen Yüksel K., "O gün salona gidip tatsızlık çıkarmak istemedim. Kanuna göre 14 yaşında bir kızın evlendirilmesi yasak. Hemen savcılığa başvurdum ama serbest bırakıldılar" dedi. Amacının kızını alarak eğitimini devam ettirmek olduğunu belirten Yüksel K., eski eşine öfkesini, "Kızım Anadolu Lisesi sınavlarına girmiş. İyi de puan almış. Ama karar veremeden evlendirdiler. Eski eşimin okuma yazması bile yok. Onun verdiği karara nasıl güvenilir?" diyerek dile getirdi. Düğün salonunun yetkilisi ise, "O gün çok telaşlılardı. Zaten düğünü de bir saat erken bitirdiler. Düğünden önce kızın babasının fotoğrafını göstererek, ’Bu adam gelirse içeri almayın’ dediler. Nedenini şimdi anladık" dedi.



Kanuna göre bu evlilik yasak



Türk Medeni Kanunu’nun 124’üncü maddesinde, erkek veya kadının 17 yaşını doldurmadan evlenemeyeceği belirtiliyor. Ancak olağanüstü durumlarda ve çok önemli bir sebep gösterilirse, 16 yaşını doldurduktan sonra hákim evlenmelerine izin verebilir. Karardan önce ebeveynler ya da vasi muhakkak dinlenir. Kanunun 152’nci maddesi ayrıca kimsenin zorla evlendirilemeyeceği şartını koyuyor. Zorla evlendirilirse savcılığa başvurma hakkı doğuyor. Yasanın evlenmesine izin vermediği yaşta evlendirilen kişi, cinsel birleşmeyi reddedebiliyor. F.K.’nin kemik yaşı 14 çıkarsa Osman B., cinsel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından yargılanabilir.

