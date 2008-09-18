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Yaşam

14 yaşında anne oldu

Bozüyük'te, doğum sancıları başlayan 14 yaşındaki kızı teyzesi kendi adıyla hastaneye götürdü. Doğum sırasında durumu fark eden doktorun haber vermesi üzerine ol

18 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da yaşadığı bir ilişki sonrası hamile kalan genç kız; hamileliğini ailesinden saklamak için 1,5 ay önce Bozüyük Çarşı Mahallesi'nde oturan teyzesi F.G'nin (30) yanına gelen L.S, durumu teyzesine anlattı.

Doğum sancıları başlayan L.S'nin yaşının küçük olması nedeniyle teyze F.G, Bozüyük Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine kendi doğum yapacakmış gibi kayıt yaptırdı. Doğum sırasında durumu fark eden doktor, polise haber verdi.

Bir kız çocuğu dünyaya getiren L.S'nin, İstanbul'da erkek arkadaşından hamile kaldığı ve ailesinden bu olayı sakladığı bildirildi.Bu arada, L.S'nin yaşının 18 olduğu; ancak ailesince nüfusa geç yazdırıldığı iddia edildi. L.S'nin gerçek yaşının kemik ölçümü sonucu belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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