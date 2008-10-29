Aksaray'da merkeze bağlı İncesu beldesinde 13 yaşında imam nikahıyla evlendirildiği iddia edilen bir kız çocuğu, 14 yaşında anne oldu.

Aksaray Şammaz Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine bu sabah doğum yapmak amacıyla gelen A.Y, burada bir bebek dünyaya getirdi.

Annenin 14 yaşında olması nedeniyle hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi. Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bu arada, imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişinin kısa süre önce çalışmak üzere yurt dışına gittiği öğrenilen A.Y'nin, geçen yıl 13 yaşındayken evlendirildiği öğrenildi.





