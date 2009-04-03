14 yaşında 108 hırsızlık olayına karıştı

Muğla'nın Milas Kaymakamı Şahin Aslan, 108 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 14 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını bildirdi.



Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl gözaltına alınan ve 108 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 14 yaşındaki A.D'yi koruma altına aldıklarını söyledi.



Şahin Aslan, "Islahevine göndermemiz gereken A.D'yi üç buçuk hafta önce ilgili görevliler nezaretinde bakanlığın belirlediği bir sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme müdürlüğüne gönderdik" dedi.



Milas'ta geçen yıl gözaltına alınan ve 108 hırsızlık suçuna karıştığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece yaşı küçük olduğu için serbest bırakılmış, çocuğun sosyal hizmet kurumuna gönderilmesine karar verilmişti.

