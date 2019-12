14 yaş daha genç görünmenin 4 yolu

Sadece 4 alışkanlıkla olduğunuzdan 14 yaş daha genç görünmeniz mümkün. Prof. Dr. Mehmet Öz, Günaydın’da yayımlanan yazısında (06.12.08), uygulamanız gereken stratejileri anlatıyor. Öz’ün yazısı şöyle:

“Bol bol hareket edin, sebze ve meyveyle beslenin, alkol ile sigarayı hayatınızdan çıkarın ve olduğunuzdan daha genç görünün…



Vücudunuzun saatini geri çevirmek istiyorsanız, güç ellerinizde! Bu gerçeği araştırmalar da kanıtladı. Orta yaşlı bir kişinin sahip olduğu dört alışkanlık onu 14 yaş gençleştirmeye denk geliyor. Bu da 50 yaşındaki bir kişinin vücut yaşının aslında 36 olabileceğini gösteriyor. İşte uygulamanız gereken 4 kolay strateji:



1- Hareket edin: Evet bunu her zaman söylüyoruz ama her hafta anti-aging'e yardımcı olabilmesi için üç fiziksel aktiviteyi düzenli olarak yapmalısınız. Bu üç fiziksel aktiviteler şunlar; yürümek, güç egzersizleri, (Ağırlık kullanarak) yüzme, bisiklete binme, aerobik, jogging gibi kalp ritmini hızlandıran egzersizler.



2- Diyetinizi sebze ve meyvelerle doldurun: Her öğünde renkleri sayın. Öğünlerinizde en az üç renk olmalıdır. Ama beyaz ve kahverengiyi bu üç renge dahil etmeyin. Domatesin kırmızısı, limonun sarısı ya da marulun yeşilini tercih edin.



3- Alkol konusunda kalbinizle dost olun ve dikkatli davranın: Alkolü bilinçli bir şekilde tüketmek, kalp damarlarınızı üç yıl gençleştirir. Ancak özellikle, ailesinde göğüs kanseri olan kadınlara içki içmeyi kesinlikle önermiyoruz. Ayrıca ailesinde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaşayanların da alkolden uzak durması gerekiyor. Kadınlar için günde yarım veya bir kadeh, erkekler içinse günde bir veya iki kadeh içki yeterlidir.



4- Kötü alışkanlıklardan uzak durun: Örneğin siz içmeseniz bile etrafınızda içilen sigaralar size de çok zarar verir. Sigara içilen bir ortama girdiğinizde ve bir saat kaldığınızda siz de en az dört tane sigara içmiş gibi olursunuz. Sigara içen birisi, sigarayı bıraktıktan beş yıl sonra, sigara içilen sekiz yılın yedi yılını geri kazanmış olur.”