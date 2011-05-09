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Yaşam

14 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR  ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 20:14

-14 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR  ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 üniversiteye yeni rektör atadı.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, Anayasa'nın 130. ve Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından rektör atamalarını gerçekleştirdi.  Cumhurbaşkanı Gül'ün atama yaptığı üniversite ve rektörler şöyle: ''Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü,  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam,  Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Acar,  Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Orbay,  Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Uçar,  Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu,  Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Seyit Aydın,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Saatçi,  Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Şimşek,  Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,  Rize Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Yılmaz,  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Çelik.''

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