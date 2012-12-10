14 üniversiteliye 6 saat sonra ulaşıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sandıras Dağı'na kamp kurmak için çıkan üniversite öğrencilerinden oluşan 14 kişilik dağcı grubu, çıkan tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekipler 6 saat sonra öğrencilere ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün Sandıras Dağı'na çıkan öğrenciler, geceyi geçirmek için çadır kurdu. Tipi nedeniyle geri dönmek isteyen dağcılar, başarılı olamayınca telefonla Köyceğiz Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlıktaki karın kapladığı yolun greyder yardımıyla açılmasının ardından, öğrencilerle ilk olarak Köyceğiz Jandarma Komutanlığı ekipleri temas kurdu ve daha sonra bölgeye diğer ekipler de sevk edildi.

Dağın yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde mahsur kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gruba ekipler 6 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşmayı başardı.

Üniversitelilerden donma tehlikesi geçiren bir kız öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti. Öğrenci, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince dağdan indirildi. Gruptaki diğer 13 kişi de ekiplerin gözetiminde Ağla köyüne getirildi.

Sabah saatlerinde bölgeye giden grup, geceyi dağda geçirmek için çadır kurmuş, çıkan tipi nedeniyle geri dönmeyi başaramayınca saat 19.00 sıralarında telefonla Köyceğiz Kaymakamlığı'ndan yardım istemişti. Yardım çağrısı üzerine Muğla İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve Sivil Savunma ekipleri bölgeye gönderilmişti.