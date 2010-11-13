-14 ÜNİVERSİTEDE YENİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL KURULACAK ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Değişik illerdeki 14 üniversitede yeni fakülte, yüksekokul ve enstitüler kurulacak. Yeni fakülte ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni kurulacak olan fakülte, yüksekokul ve enstitüler şöyle: -İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi -Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu -Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu -Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi -Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi -Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü -Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu -Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi -Cumhuriyet Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı olarak Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu -Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi, Muğla Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesinin kapatılarak Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi kurulmasına, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılmasına ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Adli Tıp Enstitüsünün adının Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmesine de karar verildi.