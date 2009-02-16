14 Şubat'ta coşturdular

Sevgililer Günü, ünlü sanatçılar tarafından da kutlandı. Birçok sanatçı, bu özel günü çalışarak sahnede hayranlarıyla birlikte geçirirken; bazı isimler de sevgilileriyle romantik anlar yaşadı.



Akalın: Hayatımda ilk kez Sevgililer Günü'nü kutladım



Sabah'ta yer alan habere göre; başarılı popçu Demet Akalın, Sevgililer Günü'nde Maslak Sheraton Otel'de sahne aldı. 01.30'da sahneye çıkan Akalın, hayatında ilk kez Sevgililer Günü'nü kutladığını dile getirdi. Sevgilisi Emir Tamer ile bir gün önce Sevgililer Günü'nü kutladığını söyleyen Akalın, "Bundan önceki Sevgililer Günleri'nde ya kavgalı oluyordum ya da yalnız. Bu sene ilk kez kutladım" dedi. Emir Tamer'le yaşadığı ilişki sayesinde pozitif bir insan haline geldiğini belirten Akalın, "İlişkimize zerre toz gelsin istemiyorum. Gece hayatını bitirdim, Emir'den sonra sigarayı bıraktım. Haftada üç gün spor yapıyorum" dedi.



Serdar sevgilileri coşturdu!



Esentepe Airport Bar'da Sevgililer Günü konseri veren Serdar Ortaç, konser sırasında aşk hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı. "Bu yıl da sevgilim yok, geçen yıl bir sevgilim vardı fakat Musevi çıktı, devam edemedi ve ayrıldık" dedi. Ortaç, en sevilen aşk şarkılarını genç aşıklar için seslendirdi ve sahne şovuyla beğeni topladı.



Sizin bir sevgiliniz var benim bin tane!



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her cuma olduğu gibi Günay Restaurant'da sevenleri ile buluştu. Tatlıses, 14 Şubat'ın ilk dakikalarında sahneye çıktı ve şarkılarını seslendirdi. "Aşk olmadan olmaz. Allah kimseyi sevgilisinden ayırmasın. Benim ne yazık ki sevgilim yok" dedi. Bu sözlere izleyenlerin itiraz etmesi üzerine Tatlıses, "Sizin bir tane sevgiliniz var, benim bin tane" şeklinde konuştu. Ünlü sanatçıyı, Ali Şen ve Cavit Çağlar da izledi.



Alişan Keops'ta coşturdu



Sevgililer gününde önce gündüz Olivium Alişveriş Merkezi'nde imza günü düzenleyen Alişan, akşamda Etiler Keops'ta sahneye çıktı. Binlerce hayranına imza dağıtan ünlü sanatçı, hayranlarının "Sevgilinize ne aldınız?" sorusuna, "Ona kalbimi verdim" cevabını verdi.



Emel Sayın: 'Issız kadın' oldum!



Emel Sayın, Günay Restoran'da sahne aldı. Sayın'dan önce sahne alan Onur Şan, kendisini ön masadan izleyen eşi Seda Sayan'a Sevgililer Günü hediyesi olarak kırmızı güller arasında pırlanta taşlı kalp kolye hediye ettiğini söyledi. Emel Sayın, ise bu özel günde kalbinin boş olduğunu itiraf ederek, "Böyle özel günlerde çok buruk oluyorum. 'Issız kadın' oldum" diyerek herkesi güldürdü.



Nil Burak'la nostalji



'Issız Adam' filmiyle eski günlerine hızlı bir geri dönüş yapan Nil Burak, klasikleşmiş şarkılarını sevgililer için seslendirdi. Portaxe'de sahne alan Nil Burak, kendisini izlemeye gelen sevgilileri şarkılarıyla zaman tünelinde gezdirdi. Ünlü sanatçıyı izlemeye gelenler arasında, Arzu Yanardağ ve eşi Serhat Türkkan da vardı.



Yalın'ın konseri yarım kaldı



Genç kızların sevgilisi popçu Yalın soğuğa ve şiddetli yağmura rağmen Ortaköy meydanında binlerce kişiyi coşturdu. Sevilen şarkılarını söylemeye başlayan Yalın yağmurun şiddetini arttırmasıyla konserini kısa kesmek zorunda kaldı.



Özel güne özel saçlar!



Zuhal Olcay, 14 Şubat'ta 'Aşkın Halleri' adlı yeni albümünün ilk konserini verdi. Güllerle süslü sahnede şarkılarını söyleyen Olcay'ın yeni saçı dikkat çekti.



Kaderimiz hep çalışmak



Nilüfer, 14 Şubat'ta Maçka Küçük Çiftlik Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Kırmızı bir kostüm giyen ünlü şarkıcı gösterdiği performansla alkış toplarken, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. En sevilen aşk şarkılarını seslendiren sanatçı, Sevgililer Günü'nün her yaştan insan için önemli olduğunu vurguladı ve "Biz sanatçıların da kaderi Sevgililer Günü'nde çalışıyor olmamız" dedi.



Bir taşla iki kuş vurdu



Ahmet Çapa yeni yaşını Sevgililer Günü ile birlikte kutladı. Erol-Tilda Tezman, Mehmet Günyeli, Leyla Alaton ve Neslihan Yargıcı'nın da bulunduğu bir yaşgünü partisi veren Çapa, Oda Tiyatrosu'nun 'Meyhanede' adlı oyununu izledikten sonra pastasını kesti.



Genç aşıklar sinema keyfinde



Başarılı dizi oyuncusu Bülent İnal ve sevgilisi Beren Saat, Sevgililer Günü'nde sinema keyfi yaptı. Baş başa sinemaya giden sevgililer, sinema çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.



