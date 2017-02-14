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BBC Türkçe

14 Şubat İngiltere basın özeti

İngiliz gazeteleri ABD Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinin içinde bulunduğu çalkantılı sürece yer veriyor. Financial Times gazetesindeki bir haberde ise Türkiye'den Japonya'ya 2016 yılında binden fazla sığınma başvurusunun gerçekleştiği yazıyor.

14 Şubat 2017 11:22

İngiliz gazeteleri Kanada Başbakanı Justin Tradeau'nun ABD ziyaretinin yanı sıra Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinin içinde bulunduğu çalkantılı sürece de yer veriyor.

Times gazetesi, Trump'ın ulusal gövenlik danışmanı Michael Flynn ve özel kalem müdürü Reince Preibus'un koltuklarının tehlikede olduğunu yazdı.

Gazete, "Başkan Trump'ın yakın çevresi, ulusal güvenlik danışmanı ve özel kalemi ağır bir şekilde eleştiri altındayken idare kadrosunu atmakla tehdit ediyor" dedi.

Gazeteler baskıya verildikten saatler sonra Michael Flynn'in istifa haberi geldi.

Flynn'in göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerine görüştüğüne ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Bir Beyaz Saray sözcüsü dün Trump'ın "durumu değerlendirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Gazetede Reince Preibus'un ise Trump'a yakın bir iş insanına göre "boyundan büyük işlere kalkıştığı" ve başka bir danışmanla güç savaşına girdiği yazıyor.

Gazete Trump'ın basınla gerilimli ilişkileri olan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'la ilgili şüphelerini dile getirdiğini de belirtiyor.

Gazetenin analizinde "Balayı başlamadan bitti" deniyor ve "Başkan Trump dört yıllık görev döneminin dört haftasını doldurmadan Beyaz Saray kargaşa içinde" şeklindeki eleştirilere yer veriliyor.

Financial Times gazetesinde Japonya'nın sıkı göçmenlik uygulamalarına ilişkin bir haber dikkat çekiyor.

Habere göre Japonya 2016 yılında sığınmacı başvurusu yapanlar arasından sadece 28 kişiye bu hakkı tanıdı. Bu sayı, bir önceki yıldan sadece bir fazla.

Sığınma hakkı verilen kişilerin sayısı neredeyse sabit kalsa da, başvuru yapanların sayısının yüzde 44'lük bir artışla 10,901'e ulaştığı bildiriliyor.

Habere göre, Japonya'ya sığınmacı başvurusu yapanlar arasında 1,143 Türkiye vatandaşı da var. Endonezya'dan başvuru yapan 1,829; Nepal'den 1,451; Vietnam'dan da 1,072 vatandaş bulunuyor.

Japonya Mülteciler Derneği başkanı Eri Ishikawa, "Japonya çok sıkı, çok sıkı mülteci politikasına sahip" diyor. "Gerçekten göçmenlerin korunması yerine göç kontrolüne öncelik veriyorlar."

Guardian gazetesi, basına sızan bir belgeye dayanarak, Avrupa Birliği'nde yaşayan 1.2 milyon İngiliz vatandaşının Brexit nedeniyle zorda kalabileceğini yazıyor. Bunun nedeni ise belgeye göre İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB vatandaşlarına yönelik tutumu.

Avrupa Parlamentosu'nun Hukuk İşleri Komitesi tarafından hazırlanan belgeye göre üye ülkeler 2019'dan sonra kendi ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarına ülkede kalma izni verip vermeyeceklerine kendileri karar verecek. Ancak belge şöyle devam ediyor:

"İngilizlerle evli olsalar ya da İngiltere'de doğsalar bile yabancıların vatandaşlık ya da daimi ikametgâh almasının zorlaşacağı düşünülecek olursa, üye ülkelerin bu meseleye nasıl yaklaşacaklarının rengi belli olabilir."

İngiltere hükümeti, ülke Birlik'ten ayrıldıktan sonra AB vatandaşlarının ülkede kalmaya devam edebileceğine ilişkin taahhüt vermekten kaçınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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