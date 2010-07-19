-14 PARMAKLI LEYLEK İZMİR (A.A) - 19.07.2010 - Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı ve ekibi tarafından Selçuk'ta yapılan araştırmalar sırasında 17 parmaklı leylek yavrusu bulunduğu, leyleğin bu alanda dünya literatürüne girdiği bildirildi. Prof.Dr. Sıkı yaptığı açıklamada, Selçuk kent merkezi tarihi Bizans Su Kemerleri çevresinde bulunan leylek yuvalarında yaptıkları incelemede, normalde bir ayakta 4 tane olması gerekirken, sağ ayağında 8, sol ayağında 9 parmak tespit ettikleri yavru leyleği incelemeye aldıklarını bildirdi. Sıkı, fazla parmağı ''Anomali'' olarak değerlendirdiklerini, leylek yavrusunun hayatta kalıp kalmayacağını, hayatta kalırsa yaşamsal aktivitelerini nasıl yapacağını izlediklerini belirtti. EÜ Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Ortaç Onmuş, doktora öğrencisi biyolog ve kuş gözlemcisi Orhan Gül, Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Yelken ile Selçuk'ta yürüttükleri çalışmada ortaya çıkan ''Ahtapot ayaklı leylek yavrusu''nu, her hafta yuvada kontrol ettiklerini anlatan Sıkı, şu bilgileri verdi: ''Yuvada bulunan iki kardeşiyle ilişkilerini gözlemliyoruz. Kilosunu, boyunu, kanat, gaga uzunluğunu ölçüyoruz. Dr. Onmuş, leyleklerle ilgili önemli araştırmalara imza atan Belçika, Almanya, Polonya, İspanya ve Fransa'daki üniversite araştırma kuruluşlarına 17 ayaklı leylek yavrusu bildiriminde bulundu. Gelen cevaplarda bu yavrunun dünya literatürüne alındığı ifade edildi. Memelilerde ekstra parmak sık görülse de yaban kuşlarında bugüne kadar çok sık bildirimde bulunulan bir durum değildir.'' Sıkı, 17 parmaklı leyleğin diğer kardeşleri gibi normal uçup, yaşamını sürdürüp sürdüremeyeceğine baktıklarını anlatarak, ''Şayet göç zamanı diğerlerine katılamaz ise ya Selçuk Belediyesi bakımını üstlenecek, yahut da Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek''dedi.