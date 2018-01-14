14 Ocak Pazar Spor Gündemi

(ÖZEL) Başkan\'dan Serik\'e 15 bin kapasiteli stat müjdesi
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık: \"Takımların kamp merkezi Belek\'e 10-15 bin kapasiteli bir stadyum yapmak istiyoruz\"
\"Kapalı spor salonuna da ihtiyaç var\"
\"Turizm gelirlerini1 milyar Euro seviyelerine yükseltmeliyiz\"
GALATASARAY
11:30 Viitorul Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, basın toplantısı düzenleyecek.
17:00 Sarı-kırmızılılar, Romanya ekibi Viitorul Constanta ile karşılaşacak. (SERHAN TÜRK)
BEŞİKTAŞ
Antalya kampını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip bugünü de izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
Antalya kampını tamamlayan sarı-lacivertli ekip bugünü de izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
10:30 Bordo-mavililer, Antalya kampındaki son çalışmasını gerçekleştirecek. Takım idmanın ardından da Trabzon\'a dönecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Yeni transfer Arda Turan sağlık kontrolünden geçecek
BURSASPOR
Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını basına kapalı idmanla sürdürecek.
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13:00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)
15:15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)
17:00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
19:30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem) (ATA - OLGUCAN)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14:00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)
16:30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)
VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)
14:00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)
15:00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
17:30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
19:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)