14 Ocak Pazar Spor Gündemi

(ÖZEL) Başkan\'dan Serik\'e 15 bin kapasiteli stat müjdesi

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık: \"Takımların kamp merkezi Belek\'e 10-15 bin kapasiteli bir stadyum yapmak istiyoruz\"

\"Kapalı spor salonuna da ihtiyaç var\"

\"Turizm gelirlerini1 milyar Euro seviyelerine yükseltmeliyiz\"

GALATASARAY

11:30 Viitorul Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, basın toplantısı düzenleyecek.

17:00 Sarı-kırmızılılar, Romanya ekibi Viitorul Constanta ile karşılaşacak. (SERHAN TÜRK)

BEŞİKTAŞ

Antalya kampını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip bugünü de izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

Antalya kampını tamamlayan sarı-lacivertli ekip bugünü de izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

10:30 Bordo-mavililer, Antalya kampındaki son çalışmasını gerçekleştirecek. Takım idmanın ardından da Trabzon\'a dönecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Yeni transfer Arda Turan sağlık kontrolünden geçecek

BURSASPOR

Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını basına kapalı idmanla sürdürecek.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13:00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)

15:15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)

17:00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

19:30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem) (ATA - OLGUCAN)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14:00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)

16:30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)

VOLEYBOL

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14:00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)

14:00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)

15:00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

17:30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

19:00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)