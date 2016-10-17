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BBC Türkçe

14 mülteci çocuk sonunda İngiltere'de aileleriyle buluşuyor

Fransa ile İngiltere arasındaki geçiş noktası olarak bilinen Calais'deki mülteci kampında kalan 14 çocuk bugün İngiltere'ye geldi

17 Ekim 2016 21:21

Fransa ile İngiltere arasındaki geçiş noktası olarak bilinen Calais'deki mülteci kampında bulunan 14 çocuk bugün İngiltere'de aileleri ile buluşacak. Çocuklar, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda kayıtları yapıldıktan sonra, daha önce ülkeye gelen aileleriyle hasret giderecek.

Avrupa Birliği yasalarına göre mülteciler ilk ayak bastıkları ülkede iltica başvurusu yapmak zorunda.

Ancak akrabaları İngiltere'de yaşayan çocuklar İngiltere'ye iltica etmek için başvuru yapabiliyor.

14 çocuğun ülkeye giriş süreci gecikmiş, Help Refugees adlı İngiltere merkezli yardım kuruluşu geçen hafta İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açmıştı.

Calais'deki mülteci kampında bulunan 86 çocuğun daha önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gelmeleri bekleniyor.

Calais'deki kampta yaklaşık 10 bin mülteci yaşıyor.

İngiltere'ye kaçmak isteyen mülteciler her gün kamyonlara atlamaya çalışırken hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande en geç yıl sonuna dek mültecileri Fransa'daki merkezlere gönderip kampı yıktırmak istiyor.

Bu sürecin gelecek hafta başlatılmasının planlanması nedeniyle, İngiltere'de yaşama hakkına sahip olmalarına rağmen hala kampta olan çocukların güvenliğine yönelik kaygılar artıyor.

Londra merkezli Citizens UK adlı yardım kuruluşundan Beth Gardiner-Smith, "Bir hafta içinde kampın yıkımına başlanacak olması oradaki çocukları tehlikeye atıyor. Bugün aileleriyle bir araya gelen çocuklar için güzel bir gün. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın görevlerimizi yerine getirebilmemiz için gelecek hafta bundan çok daha sıkı çalışması gerekiyor" dedi.

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