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Yaşam

14 milyon öğrenci okul yolunda

8 Eylül tarihinde, 14 milyon 115 bin öğrenci ile 600 binden fazla öğretmen ders başı yapacak.

04 Eylül 2008 03:00

2008-2009 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü açılıyor. İlköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin olmak üzere toplam 14 milyon 115 bin öğrenci ile 600 binden fazla öğretmen ders başı yapacak. Okullar 12 Haziran 2009 tarihinde kapanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 2009 yılı çalışma takviminde resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle okullar bu yıl geçen yıllardan bir hafta önce açılıyor. İlköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin olmak üzere toplam 14 milyon 115 bin öğrenci ile 600 binden fazla öğretmen ders başı yapacak. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak 2009 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 26 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında tatil yapacaklar. İkinci yarıyıl 9 Şubat'ta başlayacak ve 12 Haziran'da sona erecek. 8 Eylül'de açılan okullar 12 Haziran'da kapanıyor
Bu yıl yaklaşık 900 bin öğrenci ilkokul 1. sınıfa, 750 bin minik de anaokuluna kayıt yaptırdı. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin bir hafta önce okula başlatılmasıyla, çocukların okul korkusunu yenmeleri, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımaları amaçlanıyor. Bu öğrenciler, 1 Eylül'de velileriyle okullarında ders baş yaptı. Okul hakkında bilgilendirilecek olan minik öğrenciler, tüm okul personeli, diğer veli ve öğrencilerle tanışacaklar. Bir haftalık okul programında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında üç ders saati ve iki dinlenme saati bulunuyor.

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