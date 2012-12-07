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Dünya

1.4 milyon insanı evsiz bırakan bombardımanın haritası!

İnteraktif haritada 'kırmızı nokta' şeklinde gösterilen bombaların, cadde cadde, sokak sokak düştüğü yerler gösteriliyor

07 Aralık 2012 20:14

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Londra'yı 8 ay boyunca bombaladığı saldırıda 20 kişi öldü, 1.4 milyon kişi ise evsiz kaldı. 72 yıl sonra Londra'ya atılan her bombayı gösteren interaktif bir harita yapıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nce hazırlanan, "Bomb Sight" ismi verilen projenin, İngiliz Ulusal Arşivi'nden yararlandığı belirtildi.

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İnteraktif haritada "kırmızı nokta" şeklinde gösterilen bombaların, cadde cadde, sokak sokak düştüğü yerler gösteriliyor. Ayrıca hangi bölgeye hangi tip bomba atıldığının da görülebildiği ifade edildi.

Projenin yaratıcısı ve Portsmouth Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Kate Jones, bu haritaya bakıldığında Londra'nın bu büyüklükte bir saldırıdan sonra ayakta kalmasının "mucize" olduğunu dile getirdi.

Jones, "Bu haritaya göz atıp, başkente düşen bomba sayısını gördüğünüzde, Almanların bu saldırıyı niçin "Blitz" (Yıldırım) olarak adlandırdığını çok daha iyi anlıyorsunuz" dedi.

Ekim 1940'ta başlayan "Blitz" operasyonu Haziran 1941'e kadar sürdü. Hitler"in "Blitz" saldırısında Londra'da 20 binden fazla insan yaşamını kaybederken, 1.4 milyon kişi evsiz kaldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in Sovyet Rusyası'nı işgal etmeye karar vermesi sonrasında Londra'ya saldırı durmuştu.

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