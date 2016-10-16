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Dünya
Deutsche Welle

1,4 milyon Haitili yardım bekliyor

Karayipleri vuran Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti'de 1 milyon 400 bin kişi yardıma muhtaç durumda

16 Ekim 2016 18:00

Haitililer, Karayipleri vuran Matthew Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışıyor. Haiti'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, "Haiti'nin dostu olan tüm ülkeleri gerekli olan yardımı bir an önce yapmaya çağırıyorum" dedi. Ban, ülkenin kasırgadan derin bir şekilde etkilenen Les Cayes kentine yaptığı ziyarette, "BM sizin yanınızda, yanınızdayız" dedi.

Başkent Port-Au-Prince'a giden Ban, daha sonra Les Cayes'e gitti. Yardım görevlileri ile bir araya gelen Ban, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haiti Sivil Koruma Birimi'nin verdiği bilgilere göre, Haiti'de yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var. Eldeki bilgilere göre, kasırga nedeniyle en az 546 kişi hayatını kaybetti.

Kolera riski

Dünya Sağlık Örgütü, kolera salgını ihtimaline karşı uyarıda bulunmuş ve afet bölgesine 1 milyon aşı göndermişti. ABD Uluslararası Yardım Ajansı da (USAID) bölgeye 480 ton yardım malzemesi göndermişti. Fransa da Haiti'ye iki adet nakliye uçağı sevketmişti. Haiti'nin güney bölgesindeki altyapıdaki sorunları nedeniyle bölgeye gıda, su ve hijyen malzemelerinin gönderilmesinde güçlük çekiliyor; bazı bölgelere yardım malzemeleri güçlükle, tekneler veya helikopter aracılığıyla gönderilebiliyor.

Saatte 230 km. hızla ilerleyen Matthew Kasırgası, 4 Ekim'de Haiti'ye ulaşmıştı. Şiddetli kasırga nedeniyle evler yıkılmış, sokaklar ve tarlalar sular altında kalmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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