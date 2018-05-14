14 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
20:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor
GALATASARAY
17:30 Başkan adayları, Seçim Genel Kurul Toplantısı\'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi yapacak
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
ALTYAPI PROJESİ START ALIYOR
11:30 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi\'nin tanıtım toplantısı düzenlenecek
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL KIRMIZI GRUP
19:00 Menemen Belediyespor (0) - (1) Keçiörengücü
19:00 Afjet Afyonspor (1) - (1) Sivas Belediyespor
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL BEYAZ GRUP
16:00 Bandırmaspor (1) - (1) Sakaryaspor
16:00 Gümüşhanespor (2) - (2) Şanlıurfaspor
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
GÜREŞ
Makedonya\'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başlayacak