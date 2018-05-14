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Spor

14 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe 20:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor GALATASARAY 17:30 Başkan adayları, Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi yapacak BEŞİKTAŞ - Takım izinli

14 Mayıs 2018 12:08

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe
20:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor

GALATASARAY
17:30 Başkan adayları, Seçim Genel Kurul Toplantısı\'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi yapacak

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

ALTYAPI PROJESİ START ALIYOR
11:30 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi\'nin tanıtım toplantısı düzenlenecek

TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL KIRMIZI GRUP
19:00 Menemen Belediyespor (0) - (1) Keçiörengücü
19:00 Afjet Afyonspor (1) - (1) Sivas Belediyespor
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL BEYAZ GRUP
16:00 Bandırmaspor (1) - (1) Sakaryaspor
16:00 Gümüşhanespor (2) - (2) Şanlıurfaspor

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ
18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

GÜREŞ
Makedonya\'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başlayacak

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