14 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe

20:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor

GALATASARAY

17:30 Başkan adayları, Seçim Genel Kurul Toplantısı\'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi yapacak

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

ALTYAPI PROJESİ START ALIYOR

11:30 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi\'nin tanıtım toplantısı düzenlenecek

TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL KIRMIZI GRUP

19:00 Menemen Belediyespor (0) - (1) Keçiörengücü

19:00 Afjet Afyonspor (1) - (1) Sivas Belediyespor

TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL BEYAZ GRUP

16:00 Bandırmaspor (1) - (1) Sakaryaspor

16:00 Gümüşhanespor (2) - (2) Şanlıurfaspor

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ

18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

GÜREŞ

Makedonya\'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası başlayacak