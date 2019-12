-14 MART TIP BAYRAMI TBMM (A.A) - 14.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, sağlık alanında evrensel standartları yakalamanın, sahip olduğu insan gücünün ve genç nüfus potansiyelinin sağlığını korumanın, Cumhuriyetin temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de modern tıbba geçilmesinin 184. yıl dönümü olan bugünün, 14 Mart 1919'dan bu yana Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsattı. En temel insan hakları arasında yer alan sağlık hizmetlerinin sosyal devlet olmanın da vazgeçilmez gereklerinden birisi olduğunu belirten Şahin, ''Sağlık alanında evrensel standartları yakalamak, sahip olduğu insan gücünün ve genç nüfus potansiyelinin sağlığını korumak Cumhuriyetimizin temel hedefleri arasındadır'' dedi. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, aradan geçen yıllar içerisinde sağlık yatırımlarının ve hizmetlerinin yaygınlaştırılması yolunda çok önemli mesafeler alındığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Bugün nitelikli ve deneyimli sağlık çalışanlarımız, ülkemizin her köşesinde yer alan sağlık kurumlarında, milletimize en hayati hizmetleri sunmak için özveriyle görevlerini yapmaktadır. İnsan yaşamını her şeyin üstünde tutarak görevlerini yapan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam hakkını her şeyin üstünde tutan Meclisimiz, sorunların çözümü için geçmişten beri her türlü yasama çalışmasını büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, bütün vatandaşlarımızın bu hizmetlerden eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamak ve sağlık çalışanlarımıza gerekli desteği vermek en önemli hedeflerimizdendir. Bir taraftan sağlık alanındaki yatırımları artırırken, diğer taraftan hızla ilerleyen tıp biliminde yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ederek öncü ülkelerden biri olmak için hep birlikte çaba sarfetmeliyiz. İnanıyorum ki; dayanışma içerisinde hareket ederek tıp biliminin yol göstericiliğinde, sağlık alanında yaşanan sorunların üstesinden hep birlikte gelinecektir. Bu duygu ve düşüncelerle kendini kutsal bir mesleğe adayan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.'' -ERDOĞAN: TIP DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇACAKLAR Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, tüm dünyada büyük önem kazanan sağlıklı yaşam hassasiyetine paralel biçimde, tıp alanında da önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Başbakan Erdoğan, Hükümet olarak kendilerinin de insan sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını, sağlık alanındaki bütün politikaları, bütün hizmetleri 'önce insan' anlayışıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Erdoğan, mesajda şunları kaydetti: ''Ülkemizin bütün vilayetlerinde açtığımız hastaneler, poliklinikler, ek binalar ve sağlık ocaklarıyla, en ücra köşelere kadar görevlendirdiğimiz doktorlar, hemşireler ve ebelerle sağlık alanında yepyeni bir dönemi başlattık. Dünya sağlık kuruluşları nezdinde ülkemizin karnesini yükselttik. Hükümet olarak bugüne kadar sağlık alanında tarihi adımlar attık. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformlar, yurt dışındaki çevreler tarafından da sessiz devrim olarak nitelendirildi. Türkiye, yaptığımız büyük yatırımlar sonucunda, sağlık alanında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. İnanıyorum ki ülkemiz önümüzdeki dönemlerde tıbbın her alanında dünyaya örnek teşkil edecek; Türk bilim adamlarımız ise geliştirdikleri yeni yöntemler, buluşlar ve başarılarıyla tıp dünyasında çığır açacaklardır. Ben bu düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.'' -TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KÜÇÜKALİ: Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, cephe gerisinde, yaralı ve hasta askerlere sağlık hizmeti sunma fikrinden doğan Türk Kızılayı'nın bugün kendisine bağlı tıp merkezleri ve hastanelerle ihtiyaç sahiplerine modern koşullarda sağlık hizmeti verdiğini belirtti. Özellikle 2005 yılında uygulamaya konulan güvenli ve gönüllü kan bağışı programlarıyla Türkiye'nin kan sorununun çözümü konusunda büyük aşama kaydedildiğini ve 2010 yılı itibariyle Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışının 1 milyon ünitenin üzerinde gerçekleştiğini bildiren Küçükali, 2012 yılında ülke ihtiyacı olan bir milyon 800 bin ünite kanın tamamını karşılayarak Türkiye'nin önemli bir sağlık sorununa daha çözüm getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Türk Kızılayı'nın HIV-AIDS ve afet eğitimleri konusunda da önemli adımlar attığını ifade eden Küçükali, şunları kaydetti: ''Türk Kızılayı Genel Başkanı ve bir Kızılaycı olarak, karşısındaki insanın acısını yüreğinde hisseden ve o ıstırabı dindirebilmek adına, gecesini gündüzüne katarak, canla başla gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, tüm sağlık camiasının Tıp Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum.'' -YARSAV'IN AÇIKLAMASI- YARSAV Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada da sağlıklı hayat ve sağlık hizmetlerinden yararlanmanın tüm bireyler için temel bir insan hattı olduğu belirtildi. Nitelikli, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmetinin sosyal hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Her koşulda, yurdun her yerinde bu kutsal mesleği büyük özveriyle 'Çok Ses-Tek Yürek' halde yerine getiren, büyük önderin 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüne mazhar fedakar doktorların ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.'' -FENERBAHÇE'DEN TIP BAYRAMI KUTLAMASI Fenerbahçe Kulübü, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Sağlıklı toplum olabilme yolunda Türk insanının sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız'' denildi.