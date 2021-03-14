14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılar konuştu: Sağlıkta şiddet sona ermeli, Covid-19 en kısa zamanda meslek hastalığı sayılmalı

Yeni tip Koronavirüs salgının gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan sağlıkçılar, sağlıkta şiddetin sona ermesini ve Covid-19'un en kısa zamanda meslek hastalığı olarak sayılmasını istedi.

Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Müslüm Çiçek, "Bir yıldan bu yana bütün sağlık çalışanları görülmemiş bir özveriyle görevlerine devam ediyor. Daha fazla hastalanıyor ve daha fazla ölüyor. Böyle bir tabloya rağmen sağlıkta şiddet bitmiyor. Bu bir an önce sona ermeli. Ayrıca virüsün hafife alınmamasını, hayatımızdan çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Zira insanlar yoğun bakımda 10 dakika kalsa hastalıktan korunmanın önemini çok daha iyi anlar." dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Pandemide iş yoğunluğumuz ciddi bir şekilde arttı. Maalesef virüs yükümüz de arttı. Hastalanan ya da hayatını kaybeden sağlık çalışanları oldu. Yıllardır takip ettiğimiz kronik hastalıkların takiplerinde zorluklar yaşandı. Gelecek yıl 14 Mart'ı düşündüğümde; biraz iyimser bir hayal de olsa, Covid'in geride kalması, az görülen hastalıklardan biri olmasını istiyorum. Bunun için ‘maske-mesafe-hijyen' önlemlerini ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

"İlk kez çaresizliği öğrendim" diyen hemşire Kader Korkmaz, "15 yıllık çalışma hayatım boyunca ilk kez çaresizliğin nasıl bir his olduğunu, hastaları ikna etmeye çalışırken öğrendim. Bunların içinde elbette her gün omuz omuza çalıştığım mesai arkadaşlarım, hekimlerimiz de vardı. Bir odada yaşam mücadelesi veren hastaların morallerini yükseltmeye çalışmak çok zor olsa da bizler bunu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve hâlâ çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Covid-19'un en kısa zamanda meslek hastalığı sayılması çağrısında bulundu. Erk şu ifadeleri kullandı.

"Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle çok değerli Hocalarımız Prof. Cemil Taşcıoğlu'nu, Prof. Emin Darendeliler'i, Prof. Murat Dilmener'i, Prof. Mehmet Seyit Kayacan'ı ve Prof. Sedat Tellaloğlu'nu ve daha nicelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreç bizleri her açıdan çok yordu ve yıprattı. Hâlâ olağanüstü bir çaba ve duyarlılıkla çalışmaya devam ediyoruz fakat özlük haklarımız, çalışma koşullarımız çok yetersiz. Covid-19'un en kısa zamanda meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, hayatını kaybeden meslektaşlarımızın görev şehidi sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz."