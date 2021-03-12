14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul Valiliği'nden Covid-19'dan ölenler için 'dua' programı

İstanbul Valiliği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 13 Mart Cumartesi günü Eyüp Sultan Camii'nde Koronavirüs'ten ölenler için dua programı gerçekleştirecek. Etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılacağı belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Covid 19 Salgınında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanlarımız ve Vatandaşlarımız İçin Hatim Duası Programı” Değerli basın mensubu, Covid 19 Salgınıyla mücadelemizin sene-i devriyesi ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Valiliğimizin himayeleri ve İl Müftülüğümüz organizasyonuyla başta 33 Sağlık Çalışanımız olmak üzere salgın sebebiyle İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her biri için hatm-i şerif okundu. Bu hatimlerin duası 13 Mart 2021 Cumartesi günü, ikindi namazı öncesinde her

ilçemizin merkez camiinde gerçekleştirilecek Kur’an Tilaveti ve Mevlit Programı ile yapılacaktır"

Yapılan açıklamada Eyüp Sultan Camii'nde gerçekleştirilecek dua etkinliğine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılacağı duyuruldu.