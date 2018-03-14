14 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

ALEX DE SOUZA İMZA GÜNÜ
16.00 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, basınla bir araya gelecek.
17.00 Alex, DNR\'da düzenlenecek kitap günü etkinliğine katılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.00 Beşiktaş-Bayern Münih
22:45 Barcelona - Chelsea
FENERBAHÇE
15.00 Derbi maçın hızırlıkları sürecek, öncesinde saat 14.30\'da Skrtel ve Josef De Souza basın mensuplarına açıklama yapacak.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.
AFRİN KAHRAMANLARINA KAN VERME KAMPANYASI
14.30 Medipol Başakşehir\'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Türk Kızılayı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği Afrin Kahramanları Mehmetçiklerimize kan verme kampanyasına katılacak.
ESKRİM
15.00 Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, milli sporcuların da katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ
11.45 95. kuruluş yıldönümü sebebiyle yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu, teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir\'i ziyaret edecek.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1\'inci ve 2\'nci Lig Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası sona erecek.
BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Banvit - JSF Nanterre 92
20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK Saloniki
Kadınlar Avrupa Ligi
20.00 Uniqa Sopron - Fenerbahçe
BAYANLAR CHALLENGE CUP
18.00 Bursa B.Şehir Bld. - Nantes VB
ERKEKLER CHALLENGE CUP
22.00 Bunge Ravenna - Maliye Piyango
EFELER LİGİ
15.00 İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji G.hane Torul Gençlik
17.00 Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - İlbank
17.00 Seramiksan - Çanakkale Bld.