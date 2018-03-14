14 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

ALEX DE SOUZA İMZA GÜNÜ

16.00 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, basınla bir araya gelecek.

17.00 Alex, DNR\'da düzenlenecek kitap günü etkinliğine katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.00 Beşiktaş-Bayern Münih

​22:45 Barcelona - Chelsea

FENERBAHÇE

15.00 Derbi maçın hızırlıkları sürecek, öncesinde saat 14.30\'da Skrtel ve Josef De Souza basın mensuplarına açıklama yapacak.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.

AFRİN KAHRAMANLARINA KAN VERME KAMPANYASI

14.30 Medipol Başakşehir\'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Türk Kızılayı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği Afrin Kahramanları Mehmetçiklerimize kan verme kampanyasına katılacak.

ESKRİM

15.00 Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, milli sporcuların da katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

11.45 95. kuruluş yıldönümü sebebiyle yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu, teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir\'i ziyaret edecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1\'inci ve 2\'nci Lig Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası sona erecek.



BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Banvit - JSF Nanterre 92

20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK Saloniki

Kadınlar Avrupa Ligi

20.00 Uniqa Sopron - Fenerbahçe

BAYANLAR CHALLENGE CUP

18.00 Bursa B.Şehir Bld. - Nantes VB

ERKEKLER CHALLENGE CUP

22.00 Bunge Ravenna - Maliye Piyango

EFELER LİGİ

15.00 İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji G.hane Torul Gençlik

17.00 Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - İlbank

17.00 Seramiksan - Çanakkale Bld.