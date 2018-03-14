T24 LogoT24 Logo
Spor

14 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

ALEX DE SOUZA İMZA GÜNÜ 16

14 Mart 2018 12:34

ALEX DE SOUZA İMZA GÜNÜ
16.00 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, basınla bir araya gelecek.
17.00 Alex, DNR\'da düzenlenecek kitap günü etkinliğine katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.00 Beşiktaş-Bayern Münih
​22:45 Barcelona - Chelsea  

FENERBAHÇE
15.00 Derbi maçın hızırlıkları sürecek, öncesinde saat 14.30\'da Skrtel ve Josef De Souza basın mensuplarına açıklama yapacak.

GALATASARAY
11.00 Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.

AFRİN KAHRAMANLARINA KAN VERME KAMPANYASI
14.30 Medipol Başakşehir\'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Türk Kızılayı ve Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği Afrin Kahramanları Mehmetçiklerimize kan verme kampanyasına katılacak. 

ESKRİM
15.00 Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı ve Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, milli sporcuların da katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ
11.45 95. kuruluş yıldönümü sebebiyle yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu, teknik ekip ve futbolcular Anıtkabir\'i ziyaret edecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1\'inci ve 2\'nci Lig Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası sona erecek.

BASKETBOL
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Banvit - JSF Nanterre 92
20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK Saloniki

Kadınlar Avrupa Ligi
20.00 Uniqa Sopron - Fenerbahçe 

BAYANLAR CHALLENGE CUP
18.00 Bursa B.Şehir Bld. - Nantes VB 
ERKEKLER CHALLENGE CUP
22.00    Bunge Ravenna  - Maliye Piyango
EFELER LİGİ
15.00 İnegöl Bld. - TKD Kuzey Enerji G.hane Torul Gençlik
17.00 Jeopark Kula Bld. - Beşiktaş
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ 
15.00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. -  İlbank
17.00 Seramiksan - Çanakkale Bld.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALEX DE SOUZAGÜNÜ 16FenerbahçeninAlexSouzaAlex DNRUEFALİGİ 20BeşiktaşBayern Münih ​2245 BarcelonaChelseaDerbiSkrtelJosef De SouzaGALATASARAY 11Galatasaray FenerbahçeKulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24