14 LGBTİ bireyine 8 aydır tecrit uygulanıyor!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) Başkanı Mustafa Akar ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eren, başkanlığını AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in yaptığı 'Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nda, Alanya L Tipi Cezaevindeki 14 LGBTİ mahpusun 8 aydan fazla bir süredir tek kişilik hücrelerde tutulduğunu söyledi. CISST yöneticilerinin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde 137 LGBTİ birey var.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ‘Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nda (CISST) Derneğinin kurucusu Zafer Kıraç, Dernek Başkanı Mustafa Akar, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eren sunum yaptı. CISST Derneği Başkanı Akar ve Yönetim Kurulu Başkanı Eren, cezaevlerindeki LGBTİ bireyler ile engellilerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. CISST yöneticileri, Ocak 2016 verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 137 LGBTİ mahpus olduğunu söyledi. Akar, Alanya L Tipi Cezaevindeki 14 LGBT'li mahpusun 8 aydan fazla bir süredir tek kişilik hücrelerde tutulduğunu anlattı ve "LGBT'liler hormon tedavisi ve epilasyon istiyorlar ama mümkün olmuyor. Kadın giysileri ve ayakkabıları istiyorlar, ruj ve toka kullanmak, almak istiyorlar ama erkek hapishanesinde oldukları için ve kantinlerde de bu ürünler olmadığı için alamıyorlar. Bazılarının 'sen erkeksin' diye zorla saçlarını kestiriyorlar. Bu nedenle LGBTİ'liler için bir cezaevi inşa edilebilir" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eren de aynı konuyu gündeme getirdi ve “Alanya L Tipi Hapishanesi’nde 14 LGBTİ mahpus 8 aydan fazla bir zamandır tek kişilik hücrelerde tutulmaktadır” dedi. Sağlık raporlarına da dikkat çeken Eren, “LGBTİ mahpuslardan kendilerinin LGBTİ olduklarını ispatlayan sağlık kurulu raporu almaları isteniyordu. LGBT mahpuslar bu sağlık kurulu raporunu almaları için kendilerine heyet raporu verebilecek devlet hastanelerine gönderiliyorlar ve muayeneden geçmek zorunda bırakılıyorlardı. Ancak, bu dayatmadan vazgeçildiği sözlü olarak tarafımıza iletildi” ifadelerini kullandı.

8 ay boyunca sadece avukatı ile görüştü

Eren, Türkiye’nin, Ekim 2012 tarihinde, 8 ay boyunca avukat görüşü hariç olmak üzere kapatıldığı 7 metrekarelik hücresinden dışarı çıkarılmayan eşcinsel bir mahpusun başvurusu üzerine AİHM tarafından mahkum edildiğini söyledi.

Mustafa Eren, Bilgi edinme kapsamında Adalet Bakanlığı’nın verdiği verilerine göre, Türkiye hapishanelerinde 115 engelli tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, hapishanenin dış kapısından itibaren, avlusu da engelliler için erişilebilir olmadığını söyledi.