14 KESK üyesi gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'nda, KHK'larla ihraçı protesto etmek için oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı.

KESK'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere ihraç edilen sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi.

Polis, grubun oturma eylemi yapmasına izin vermedi. Gruba müdahale eden polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.