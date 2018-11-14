14 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mehmet Zeki Çelik: \"Şu anda Türkiye\'ye dönmek istemiyorum\"

\"İki tarafta da oynamak beni mutlu ediyor\"

\"Kariyerime Avrupa\'da devam etmek istiyorum\"

(ÖZEL) Tarkan Serbest: \"İlk maçı kazanmıştık, cumartesi de kazanmak istiyoruz\"

\"Kasımpaşa\'da hedefimiz ilk 4\"

(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda hedef namağlup liderlik!

- Tuğçe Canıtez: \"İki maçta bizim için çok önemli\"

- Olcay Çakır Turgut: \"Belarus maçını grup liderliği için oynayacağız\"

- Melis Gülcan: \"Yolumuza devam etmek istiyoruz\"

- Asena Yalçın: \"Gruptan namağlup çıkmak istiyoruz\"

GALATASARAY

13.30 Sarı kırmızılı kulübün Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

FUTBOL EKONOMİ RAPORU

10.00 Futbol Ekonomi Raporu EkoLig\'in 3\'üncüsü düzenlenecek

11.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor\'dan ayrılması ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyecek

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ

18.30 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman\'ın katılacağı \"Sporun geleceği aydınlık mı?\" konulu panel gerçekleştirilecek

A MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

- EuroCup -

20.00 Galatasaray - Ratiopharm Ulm

22.45 Valencia Basket - Türk Telekom

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

22.30 Oostende - Beşiktaş Sompo Japan

- FIBA Avrupa Kupası -

20.30 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Baskets Würzburg

21.30 Donar Groningen - Pınar Karşıyaka

22.30 Spirou Charleroi - İstanbul BBSK

VOLEYBOL

- Challenge Cup Erkekler -

19.00 Ziraat Bankası - Luboteni Ferızaj

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

18.00 Vakıfbank - Galatasaray