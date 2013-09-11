14 ile şehir hastanesi kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla 14 ilde Kamu-Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan 15 Şehir Hastanesi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Binası’nın imza töreninin yapılacağı belirtilerek törende Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Şehir Hastanesi Projesi imzalanacak olan 14 ilin Milletvekilleri, yöneticileri ve temsilcilerinin de hazır bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, 14 ilde Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan 15 Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 24 bin 405 olacağına dikkat çekilerek, şehir hastaneleri kampüslerinde genel hastanelerin yanı sıra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi gibi Dal hastanelerinin de bulunacağı vurgulandı.

Projesi imzalanacak olan şehir hastaneleri ise şunlar: "Adana Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi,İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi,Manisa Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Binası.