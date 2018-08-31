14 İLDE FETÖ OPERASYONU:15 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Firari 37 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün başka kişiler adına açılan hatlar üzerinden şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’’u kullandığını belirledi. Polis ekipleri tespit ettiği şüpheli 52 kişinin yakalanması için operasyon kararı aldı. İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Firari 37 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.