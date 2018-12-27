14 ilde eğitime bir gün daha kar tatili

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Kar tatili verilen ller ve ilçeleri şöyle:

Bingöl

Bingöl'de yarın merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Gün boyu belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle ilçede 20 den fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin kar yağışının devam edeceğini bildirilmesi üzerine 27 Aralık Perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Öte yandan Valilik tarafından İl Milli EğitimMüdürlüğü ile yapılan değerlendirme de il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildiği öğrenildi

Aksaray

Akasray'da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi. Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitimkurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Malatya

Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.Hekimhan ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın ilçede okulların tatil edildiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma-don olayı beklendiği belirtildi. Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı da aktarıldı.

Tunceli

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilde Çarşamba günü başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğunluğunu arttırmasının beklendiği belirtilerek, “Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde; Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında; Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi. Valilik açıklamasında kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Tokat

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Samsun ve Çorum

Samsun ve Çorum'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verileceği bildirildi. İl milli eğitimmüdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Samsun'un Havza ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek. Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim öğrencileri için yarın okullara ara verildiği duyuruldu.

Giresun’da eğitime kar engeli devam ediyor

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alucra ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk ilçe merkezi ve tüm köy okullarında,Bulancak ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç),Dereli ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Doğankent ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Keşap ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu,Şebinkarahisar ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık 2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe ara verildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İkizce ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye ilçesinde Yenikent ve Pelitliyatak mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da yarın tatil edildiği kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitimöğretime bir gün ara verilecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar bir gün tatiledildi. İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, kar nedeniyle kapanırken ilçe merkezinde de kar kalınlığı arttı. Yarın da devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu almış olduğu kararıyla (27 Aralık Perşembe günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.

Nevşehir

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Nevşehir merkeze ( merkez ilçeye ) bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Nevşehir merkezde eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir.

Ayrıca Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerimizde ilçe genelinde, Acıgöl, Avanos , Derinkuyu, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerimizde de sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime de 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.