14 hükümlü ve tutuklu, sema grubu kurdu

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda eğitim alan 14 hükümlü ve tutuklu, \'Hakka Vuslat\' adıyla semazen grubu kurup, gösteri sundu. Gösteri sonunda Türk bayrağı açan hükümlü ve tutuklular, ayakta alkışlandı.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda çeşitli suçlardan bulunan 14 hükümlü ve tutuklu, semazen hocası İsmet Bal tarafından eğitim aldı. Yaklaşık 7 ay süren eğitimi tamamlayan hükümlü ve tutuklular tarafından \'Hakka Vuslat\' isimli bir semazen grubu kuruldu. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kürkçüler Cezaevi Kampüsü\'ndeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu\'nda ilk kez sahneye çıkan hükümlü ve tutuklular, semazen gösterisi sundu. Gösteriye Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri, ceza infaz kurumu çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Mevlana\'nın sözlerinden ve yazılarından oluşan şiir dinletisi de yapan semazenlerin gösterisi beğenildi. Yaklaşık 1 saat süren gösteri sonunda Türk bayrağı açan semazenler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri sonunda, etkinliğe katılan tüm misafirler, hükümlü ve tutuklularla tokalaşıp, onları tebrik etti.

CEZAEVİNDE İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Etkinlikte konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, cezaevinin bir sema gösterisiyle misafirlerine kapılarını açmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. İlk kez Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda böyle bir etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Yeldan, “Cezaevleri hakkında çok şey söylenir. Ama biz onlar için sadece yapılan binaları değil, hükümlü kardeşlerimizin gönlünde, yüreğinde yaptıklarımızı da sizlere sunduk. Buradaki kardeşlerimizin duyguları, düşünceleri sema gösterisiyle vücut buldu. Ben hükümlülerimizin topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmalarına katkı sağlayan, Kürkçüler Kampüsü\'nde böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutuklularımızı bu güzel sema gösterisinden dolayı yürekten kutluyorum\" dedi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Çıtak da, “Hükümlü ve tutuklulara yönelik hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve meslek edindirme çalışmaları yapıyoruz. Sema gösterisi de onlarda biri. Hükümlü ve tutuklularımız aldıkları eğitimle birer semazen oldular. Onlar sadece dönmeyi değil, Mevlana\'nın felsefesini de, onun gibi yaşamayı da öğrendiler. Gösterilerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından 14 hükümlü ve tutuklu semazene teşekkür belgesi verildi.



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