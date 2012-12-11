14 holigan serbest bırakıldı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan tekerlekli sandalye basketbol liginde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 14 kişi serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacak olan zanlılara, süresiz şekilde maçlara giriş yasağı getirildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine arasında oynanan ancak yarıda kalan maçta çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 14 kişi, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Pircan Barut Emre tarafından sorgulandı.

Savcı, bu kişileri tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Mahkemede tekrar ifadeleri alınan 14 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, ilgili kanun gereğince, haklarında süresiz şekilde maçlara giriş yasağı getirilen bu kişilerin, her maçtan önce polis merkezine giderek imza atmaları kararlaştırıldı.