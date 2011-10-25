-14 günlük mucize ERCİŞ (A.A) - 25.10.2011 - Depremden iki gün sonra Erciş ilçesinde 14 günlük bir bebek enkazdan sağ çıkartıldı. Van'da önceki gün meydana gelen depremin ardından Erciş ilçesinde çöken bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, 14 günlük bir bebeğe ulaşıldı. İsminin Azra Karaduman olduğu öğrenilen bebek, enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. Ekiplerce ambulansa alınan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Spor Salonundaki sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Kuvöze konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA muhabirine konuşan bebeğin dayısı, bebeğin yaklaşık 14 gün önce erken doğumla dünyaya geldiğini söyledi. Bebeğin annesi Semiha ve babası Sinan Karaduman'ın da enkaz altında olduğunu belirten dayı, yetkililerin, bebeğin annesinin de sağ olduğu yönünde kendilerine bilgi verdiklerini kaydetti. Bu arada, bebeğin bulunduğu enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor.