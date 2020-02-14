14 günlük karantinadan çıkan yolcu Öner: Milyonda bir gerçekleşen olay, annemin beni doğurduğu odada kaldım

Çin’den geldikten sonra 14 günlük karantida tutulan Burcu Öner, doğduğu hastanede karantina altında tutulduğunu söyledi.

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Vuhan'dan gelen ve 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından açıklamalarda bulundu. Karantinada kalan İngilizce öğretmeni Burcu Öner, "Enteresan bir şey oldu. Anneme 'Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman annem, 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Odama çıktıktan sonra annem 'üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Öner, "Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor." dedi.

Öner, "Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, "Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti." diye konuştu.