14 gün sonra Cem Garipoğlu

Cem Faripoğlu kemik testi yapılmak için hastaneye götürüldü. Vatandaşlar katil zanlısı Garipoğlu'na tepki gösterdi.



CEM GARİPOĞLU'NUN KEMİK TESTİ İÇİN GELDİĞİ HASTANEDEKİ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ İÇİN TIKLAYIN...







197 günlük firarın ardından ortaya çıkarak polise teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Cem Garipoğlu'na jandarma kıyafeti giydirilirken, hastanedeki röntgen bölümünün tüm koridorları boşaltıldı. Garipoğlu'nun hastaneye kemik testi için götürülmüş olabileceği belirtiliyor. Çevrede ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri alınırken vakandaşlar ve hasta yakınları Garipoğlu'na tepki gösterdi. Garipoğlu, muayeninin ardından tekrar cezaevine gönderildi.