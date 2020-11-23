14. Finans Kongresi 28-29 Kasım'da online yapılacak

14. Finans Kongresi, "Ekonomik Düzen İçerisinde Yeni Bir Aktör: Koronavirüs" temasıyla 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri online gerçekleştirilecek.

webtekno'nun haberine göre, 14. Finans Kongresi'nin biletlerinden sağlanan tüm gelir TEGV'in eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Yeni Dünya projesine bağışlanacak. Kongrenin ön bilet satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Topluluğu tarafından herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek 14. Finans Kongresi, katılımcılara finans dünyasını yakından tanıtmayı, global ve ulusal şirketlerin CFO'ları ve Türkiye'nin önde gelen finans uzmanlarının tecrübelerini dinleme ve birebir tanışma imkanı sağlamayı amaçlıyor

Biletlerden elde edilecek tüm gelirler, TEGV'in eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Yeni Dünya projesine bağışlanacak.