T24 - Altın Portakal Film Festivali Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl 500'ün üzerinde etkinlik, 500 binin üzerinde seyirci sayısına ulaşılması hedeflenen festivalde 191 film seyirciyle buluşacak, 14 film Altın Portakal için yarışacak. İşte festivalle ilgili her şey...



Bu yılki teması 'Toplumsal etkileşim ve Türk sineması' olarak belirlenen 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 9 Ekim'de başlıyor.





Türk sinemasının en uzun soluklu festivali Altın Portakal, bu yıl toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı, sinemayı, kentin ve komşu şehirlerin en ücra köşelerine kadar götürmeyi hedefliyor.





Tanıtım afişlerinde, Akdeniz'in köpüklü suları arasından çıkıp, elinde tuttuğu sihirli portakalla izleyenlere Antalya ve sinema sevgisi telkin eden deniz kızı figürüne yer verilen Altın Portakal Film Festivali'nin gala gecesi, 9 Ekim'de Cam Piramit'te gerçekleştirilecek.



Galada ayrıca, Müjdat Gezen'e ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü'', Yıldız Kenter'e ''Yıldırım Önal Anı Ödülü'' ve Necmettin Çobanoğlu'na ise ''Sinemada Emek Ödülü'' verilecek.



Festivale davet edildiğinin açıklanmasının ardından, hem yurt içinde, hem de yurt dışında tepkiler alan Emir Kusturica da gala gecesinin ardından Antalya Kültür Merkezi önünde, tekno rock grubu No Smoking ile konser verecek.









35 ülke,191 film



Bu yıl 500'ün üzerinde etkinlik, 500 binin üzerinde seyirci sayısına ulaşılması hedeflenen festival çerçevesinde, ulusal bölümde 130, uluslararası bölümde 61 olmak üzere, 35 ülkeden toplam 191 film sinemaseverlerle buluşacak.



Altın Portakal'da gösterilecek 191 filmin 175'i 12 ayrı salonda, Açık Hava Sinemaları programı içinde gösterilecek, 17 film ise 100 alanda sinema severlerin beğenisine sunulacak. Festivaldeki yarışmalarda toplam 690 bin TL ödül dağıtılacak.







Uzun metraj



47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj kategorisinde Altın Portakal heykelini almak için yarışacak 14 film ve yönetmenler şöyle:



Atlı Karınca (İlksen Başarır), Çakal (Erhan Kozan), Çoğunluk (Seren Yüce), Gişe Memuru (Tolga Karaçelik), Gölgeler ve Suretler (Derviş Zaim), Hayde Bre (Orhan Oğuz), Kağıt (Sinan Çetin), Kar Beyaz (Selim Güneş), Kavşak (Selim Demirdelen), Press (Sedat Yılmaz), Saç (Tayfun Pirselimoğlu), Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Ali İlhan), Siyah Beyaz (Ahmet Boyacıoğlu), Zefir (Belma Baş).





47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Belgesel Film dalında 20, Kısa Film dalında 24 film yarışacak. Festivalin uluslararası dalında ise bu yıl 11 film Altın Portakal heykelciğini almak için mücadele edecek. İtalya, İspanya, Belçika, İsviçre, Türkiye, Hong Kong ve Rusya'dan birer, Almanya'dan 2 filmin yer aldığı uluslararası yarışmada Kore-Çin ve Sırbistan-Hırvatistan-Fransa ortak yapımı filmler de yer alıyor.





Atlı Karınca

YILDIZLI GÖSTERİMLER



Festivalde bu yıl ''Yıldızlı Gösterimler'' başlığı altında düzenlenecek gösterimlerle sinemaseverler, bazı filmleri yönetmeniyle birlikte izleme şansı da bulacak. Yönetmen Emir Kusturica, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Bahman Ghobadi ve Rus yönetmenler Fyodor Bondarchuk ve Rezo Gigineishvili, ''Yıldızlı Gösterimler''in konuğu olacak.





47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açıkhava sinemalar nostaljisi bu yıl Manavgat'tan Isparta'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşanacak. Etkinlik kapsamında 10 film 27 noktada kurulacak perdelerde dönüşümlü olarak sinemaseverlerle buluşturulacak.





Açık havada, Hakan Algül'ün yönettiği ''Eyvah Eyvah'', Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği ''Neşeli Hayat'', Ketche'nin yönettiği ''Romantik Komedi'', Şafak Bal'ın yönettiği ''Abimm'', Murat Şeker'in yönettiği ''Aşk Geliyorum Demez'', İlksen Başarır'ın yönettiği ''Başka Dilde Aşk'', Sermiyan Midyat'ın yönettiği ''Ay Lav Yu'', James Cameron'un yönettiği ''Avatar'', Kuzey Koreli yönetmen Kyung Ho Lee ve Amerikalı yönetmen Mark A. Z. Dippe'nin birlikte yönettikleri ''Garfield Super Kahraman'', ABD'li yönetmenler Carlos Saldanha ve Mike Thurmeier'in birlikte yönettikleri ''Buz Devri 3'' filmleri izlenecek.





Altın portakal parmaklıkların ardında



Festival filmleri bu yıl parmaklıkların ardında da gösterilecek. Sinemanın büyülü renklerini ve dünyasını cezaevlerine götürmeyi hedefleyen proje kapsamında yer alan etkinliklere, etkinliğin türüne göre, kurum yöneticileri tarafından belirlenen kadın, erkek, çocuk tutuklular ile kurumlarda görevli personel ve aileleri katılacak.



Bu etkinlikler arasında senaryo ve kısa film atölyeleri, açık havada ve cezaevi içinde film gösterimleri, sanatçı söyleşileri, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu sanatçılarının tiyatro gösterisi (Aşk Grevi), çocuk mahkumların katılımıyla psiko-drama atölyesi, seçilen mahkumların katılımıyla Altın Portakal temalı objeler üretimi, 'Mahkum Gözüyle Sanat ve Sinema' temalı resim sergisi ve el sanatları sergisi yer alacak.





47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde, yakın tarihin festival anılarını yaşatan ''Anadolu Ajansı Objektifi'nden Altın Portakal'' fotoğraf sergisi ise yarın açılacak.



Anadolu Ajansı'nın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anadolu Ajansı ve Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergide, 40 fotoğraf yer alıyor. Altın Portakal Film Festivali'nin yakın tarihine ışık tutan karelerde, geçmişten günümüze festivalin kortej ve ödül gecelerinin coşkusu ile sanatçılarının renkli anlarına tanıklık ediliyor.







Gölgeler ve Suretler

Anadolu Ajansı fotoğraflarında, Türk Sineması'nın yapı taşlarını oluşturan ve yaşamlarını yitiren sanatçılar Hayati Hamzaoğlu, Suna Pekuysal, Kemal Sunal, İsmet Ay, Atıf Yılmaz gibi sanatçıların fotoğrafları da var.





Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi, 14 Ekim'e kadar Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Giden Yolcu Bölümü'nde görülebilir.



Paneller ve konferanslar



Altın Portakal'da sinemanın sorunları paneller, konferanslar, açık oturum ve söyleşilerde masaya yatırılacak.



Yapımcı, yönetmen, yönetici, akademisyen, sinema yazarı, gazeteci, araştırmacı, yazar, sanatçı ve senaryo yazarında oluşan çok sayıda katılımcının yer alacağı etkinliklerde iletişim sektörüyle etkileşim içindeki Türk ve dünya sineması çok yönlü olarak ele alınıp, sorunlara çözüm önerileri üretilmeye çalışılacak.



Etkinlikler çerçevesinde ''Tanklar ve Sözcükler'', ''Ordular ve İletişim'', ''Sinema ve Toplumsal Sorumluluk'', ''Sinema ve Sosyal Sorumluluk'', ''Sinema Filmleri ve Film Festivallerinin Ülke-Kent İmajına Etkisi'', ''Film Sponsorlukları ve Sponsorluk Uygulamalarındaki Sorunlu Alanlar'', ''Tanıtım ve Etkileşim Aracı Olarak Sosyal Medyaların İşlevi ve Bu İşlevlerin Sinema Gişelerine Yansımaları'', ''Arşivciler Kara Kutularını Açıyor? Bende Kalmasın'', ''Ortak Yapım Stratejileri 2: Avrupa ve Amerika'daki Fırsatlar'', ''Film Festivalleri ve Markalarla Stratejik İşbirliği'', ''Sinema ve Televizyon Birbirine Alternatif mi Yoksa Birbirini Besleyen İki Olgu mu?'', ''Türk Sinemasının Toplumsal Dinamikleri'' konulu paneller ve konferanslar gerçekleştirilecek.





Engelliler unutulmadı



Festivalde viyolonsel çalan Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi görme engelli Alp Özsökmen, keman çalan görme engelli Zeynep Temirci ile yan flüt çalan bedensel engelli Tuğba Ak'tan oluşan ''Engelsiz Trio'', galalar öncesinde Gabriel Faure'nin ''Pavane'' adlı eserini seslendirecek.



Etkinliklerin engelli vatandaşlarca da rahatça izlenebilmesi için festival etkinliklerinin düzenlendiği alanlarda asansörler ve rampalar yapıldı.





Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal ve uluslararası onur ödülleri 12 Ekim'de Cam Piramit'te gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilirken, kapanış galası ise 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Cam Piramit'te gerçekleştirilecek kapanış galası ve ödül töreninde sanatçı Özcan Deniz ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici konser verecek.



''Kültür Köprüleri'' adlı tematik gösteride sanatçılara Orhan Şallıel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da eşlik edecek.



