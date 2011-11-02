-14 bin kilometre demiryolu inşa edilecek TBMM (A.A) - 02.11.2011 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, 2023 yılına kadar 10 bin kilometre yüksek hızlı ve 4 bin kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 14 bin kilometre demiryolu inşa ederek, toplam hattı 25 bin 940 kilometreye ulaştıracaklarını söyledi. TBMM KİT Komisyonunda, TCDD ve bağlı ortaklıklarının 2009 yılı hesapları ibra edildi. Komisyonda konuşan TCDD Genel Müdürü Karaman, idarenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında 4.136 kilometre demiryolu ağına sahip olan Türkiye'de, 1923-1950 yılları arasında 3.764 kilometre, 1951-2002 yılları arasında ise 945 kilometre yeni yol ağı yapıldığını belirten Karaman, 2003-2010 yılları arasında ise bin 76 kilometre yeni demiryolu yapıldığını, 1.630 kilometre yüksek hızlı ve konvansiyonel tren hattının da inşasının devam ettiğini bildirdi. Karaman, böylece, 1950 yılından 2003 yılına kadar yılda 18 kilometre olan demiryolu yapımının, 2003-2010 yılları arasında yılda 135 kilometreye çıktığını söyledi. Hızlı tren projelerinin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada 8., Avrupa'da 6. hızlı tren işletmecisi ülke konumuna geldiğini bildiren Karaman, açıldığı günden 2011 yılı Eylül ayı sonuna kadar Ankara-Eskişehir hızlı tren hattında yaklaşık 4,5 milyon yolcunun taşındığını belirtti. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının faaliyete geçmesiyle seyahat süresinin 1,5 saate düştüğünü ifade eden Karaman, Eskişehir-İstanbul kesiminin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul-Konya arasındaki seyahat süresinin de 12,5 saatten 3,5 saate düşeceğini bildirdi. Süleyman Karaman, 2023 yılına kadar 10 bin kilometre yüksek hızlı ve 4 bin kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 14 bin kilometre demiryolu inşa ederek, toplam hattı 25 bin 940 kilometreye ulaştıracaklarını söyledi. Yüksek hızlı tren kadar yüksek hızlı tren garlarının da büyük öneme sahip olduğunu anlatan Karaman, bu çerçevede mimarı dokuyla uyumlu ilk yüksek hızlı tren garının Ankara'da yapılmasının planlandığını açıkladı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak gar için Yüksek Planlama Kurulu'nun onayını aldıklarını ve söz konusu modelle yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Karaman, ''Hızlı tren garı, yolcuların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Ankara için bir cazibe merkezi olacak şekilde inşa edilecek'' dedi. Karaman, hızlı tren güzergahında bulunan 11 merkezde de aynı modelle yüksek hızlı tren garı yapılacağını sözlerine ekledi.