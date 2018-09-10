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14 BİN TAKLİT OKUL ÇANTASI VE KALEMLİK ELE GEÇİRİLDİ

  Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)  Kağıthane'de, okulların açılmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında bir depoya yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış  okul çantası ve kalemlikler ele geçirildi

10 Eylül 2018 19:08

 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) 
Kağıthane\'de, okulların açılmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında bir depoya yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış  okul çantası ve kalemlikler ele geçirildi. Kamyonetlere yüklenen sahte ürünler, imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün deposuna götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte, sahte ürünlere yönelik çalışma başlattı. Eminönü\'nde bir işyerine yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış sahte okul çantası ve kalemlikler bulundu. Ekipler, bugün, işyeri sahibinin sorguda adresini verdiği Çağlayan\'daki bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskın sonunda 14 bin sahte çanta ve kalemlik ele geçirildi.
Çuvallara doldurulan sahte ürünler, 3 kamyonete konularak imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposuna götürüldü.
 
Görüntü dökümü:
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-Sahte okul malzemelerinden detay görüntü
-Okul malzemelerinin çuvaldan çıkartılması
-Okul malzemelerinin kamyonetlere yüklenmesi
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Kamyonetlerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 
 

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