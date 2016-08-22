14 ayda 24 bombalı saldırı; 377 kişi hayatını kaybetti, 1717 kişi yaralandı

Türkiye’de son 14 ay içerisinde 24 kez canlı bomba ve bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda polis, asker ve sivil olmak üzere toplam 377 kişi hayatını kaybetti. Bin 717 kişi de yaralandı.

IŞİD, TAK (Teyrêbazên Azadiya Kurdistan) ve PKK’nın üstlendiği saldırıların ilki HDP’nin 5 Hazira’nda Diyarbakır mitinginin bombalanmasıyla başladı. 1 yıl içerisinde gerçekleşen hemen her patlamadan sonra saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi. Saldırılar, Urfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Elazığ, Bitlis, İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerde gerçekleşti.

1 yılda gerçekleşen saldırıların kronolojik sıralaması şöyle:

5 Haziran HDP mitingine saldırı

5 Haziran 2015’te HDP’nin Diyarbakır'daki seçim mitingine IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden iki gün önce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 400'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Suruç katliamı

20 Temmuz 2015'te Kobanê’ye yardım götürmek için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine giden SGDF üyelerinin olduğu 300 kişilik gruba Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde IŞİD canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 34 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Sultanbeyli saldırısı

İstanbul Sultanbeyli'de, Fatih Polis Merkezi'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti, iki saldırgan öldürüldü, 10 kişi yaralandı.

10 Ekim katliamı

10 Ekim 2015’te Ankara'da gerçekleştirilen Barış Mitingi'nin toplanma yeri olan Tren Garı'nın önünde iki bomba ile yapılan saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Sabiha Gökçen Saldırısı

23 Aralık’ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nın peronunda patlama meydana geldi. Saldırıyı, TAK üstlenirken olayda temizlik işçisi 2 çocuk annesi Zehra Yamaç (30) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sultanahmet saldırısı

12 Ocak 2016'da İstanbul Sultanahmet meydanında, Suriye kökenli 28 yaşındaki bir saldırgan, turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucunda saldırgan dâhil 13 kişi olay öldü, 16 kişi de yaralandı.

17 Şubat Ankara Saldırısı

Ankara'nın kalbine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araç, Genelkurmay, TBMM ve kuvvet komutanlıklarının yakınında 5 askeri servis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 28 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

13 Mart Kızılay saldırısı

Başkent Ankara'da son beş ayda üçüncü kez saldırı düzenlendi. Bu kez Ankara'nın kalbi Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 34 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

19 Mart İstiklal Caddesi'nde intihar saldırısı

Taksim İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Kaymakamlığı önünde intihar saldırısı düzenlendi, 5 kişi öldü, yedisi ağır 37 kişi de yaralandı.

27 Nisan Bursa saldırısı

Bursa'da, kent merkezinde Ulu Camii yakınında TAK’ın üstlendiği canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.

1 Mayıs Gaziantep saldırısı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde IŞİD tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 2 polis memuru şehit oldu, 18’i polis 22 kişi yaralandı.

10 Mayıs Bağlar saldırısı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı.

12 Mayıs Sancaktepe saldırısı

İstanbul Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının yakınında bir araçta patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, patlamada 5'i asker 3'ü sivil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dürümlü köyü katliamı

12 Mayıs'ta Dürümlü mezrasında PKK'ın 15 ton patlayıcı yüklü kamyonunun infilak etmesiyle 16 kişi hayatını kaybetmişti

Vezeneciler saldırısı

İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. TAK’ın üstlendiği saldırıda 7’si polis 11 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı.

8 Haziran Midyat saldırısı

Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki kadın polis, iki de sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 34 kişi de yaralandı.

28 Haziran Atatürk Havalimanı saldırısı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin kendini patlattığı belirtilirken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi.

10 Ağustos Sur patlaması

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis servis aracına PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i polis 12 kişi yaralandı.

10 Ağustos Kızıltepe patlaması

Mardin Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi 50 metre yakınında polis aracının geçişi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 polis, 2 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

15 Ağustos Diyarbakır patlaması

Diyarbakır Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 5'i polis olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi yaralandı.

17 Ağustos Van patlaması

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde 2 Nisan Polis Merkezi ve polis evinin bulunduğu binanın yakınına bir PKK'lı tarafından bırakılan patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlama sonucu 1’i çocuk 2 kadın 3 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 70 kişi de yaralandı.

18 Ağustos Elazığ saldırısı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda; 3 polis şehit olurken, 217 kişi de yaralandı.

18 Ağustos Bitlis'te askeri araca saldırı

Bitlis'in Hizan ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda, 5 asker ve 1 korucu şehit oldu.

20 Ağustos Gaziantep saldırısı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir mahalle düğününe düzenlenen terör saldırısında 29'u çocuk 51 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.