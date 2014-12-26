UYAP bakıma alındı tutuklanması istenen 5 eski emniyet müdürü ifade veremedi

14 Aralık soruşturması kapsamında savcı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 5 eski polis müdürüyle ilgili karar, UYAP sistemindeki aksaklık nedeniyle yarına kaldı.

Yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, Savcı Hasan Yılmaz ve İrfan Fidan'a 8,5 saat ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan habere göre, 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, "İftira", "Terör örgütü üyeliği" ve "Kamu görevlisinin gerçeğe aykırı evrak tanzimi" suçlarından tutuklanmaları istenen 5 polis müdürünün ifadesini alamadı.

Hakim UYAP'taki bakımı gerekçe gösterdi

Hakim Özcan, tuttuğu tutanakta, 18.19 itibari ile tutuklanma talebiyle kendisine sevk edilen 5 şüphelinin ifadelerini, Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) bakıma alınmasını gerekçe göstererek alamayacağını belirtti.

Bakımın yarın sabah saat 11.00'e kadar süreceğini belirten Hakim Özcan, UYAP dışında ifade alma işleminin de uzun sürebileceğini dikkate alarak, 5 şüphelinin yarın saat 12.00'de hazır edilmelerini istedi.

Saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne getirildiler

22 Temmuz Operasyonu kapsamında tutuklanan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nin eski Müdürü Yurt Atayün ile eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, "14 Aralık" soruşturması kapsamında ifade vermek için sabah saat 10.00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Hasan Yılmaz ve İrfan Fidan'a ifade verdiler

Yaklaşık 5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, Savcı Hasan Yılmaz ve İrfan Fidan'a ifade verdi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edildiler

Yaklaşık 8,5 saat süren ifade alma işleminin ardından, 5 eski polis müdürü tutuklanma talebiyle Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

5 kişinin, "İftira", "Terör örgütü üyeliği" ve "Kamu görevlisinin gerçeğe aykırı evrak tanzimi" suçlarından tutuklanması istendi.