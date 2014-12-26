Polis, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Eyüp’teki binasını bastı

Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın (GYV) Eyüp’teki Kültürlerarası Diyalog Merkezi, polis tarafından boşaltılıyor.

Sabah saatlerinde Düğmeciler Caddesi Kara Süleyman Tekke Sokak Numara 7’de bulanan Kültürlerarası Diyalog Merkezi’ne giden polisler, binanın boşaltılmasını istedi. Bina çevresinde yoğun önlem alan polis, eşyaları çıkarmaya başladı. Vakıf yetkilileri karara tepki gösterdi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, DGP Genel Başkanı İdris Bal da olay yerine gelerek, boşaltma işlemine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan GYV genel sekreteri Dr. Ahmet Muharrem Atlığ da hukuksuzlukla ilgili açıklama yaptı. GYV'nin 10 yıllık protokol imzaladığını belirten Altığ, 4 yıldır burada faaliyet yaptığını söyledi. Altığ şu ifadeleri kullandı: "Hukuki olarak her şey bizim yanımızda olmasına rağmen, hukuk dışı bir yolla bize de haber vermeden bu iş yapılıyor. Zaten buraya geldiler müfettişler; raporlarını yazdılar. Tebligat olmadı vermeleri gerekiyordu. Sırasıyla Samanyolu, Zaman, GYV'ye gidiyorlar."