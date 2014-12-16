14 Aralık operasyonunda 11 kişi serbest kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan operasyonda, gözaltı listesinde yer alan 31 kişiden 11’si serbest kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şüphelilerin ifadesini alan savcılar, ilk olarak dün gece "Tek Türkiye" filminin yönetmeni Naci Çelik Berksoy ile senaristler Radiye Ebru Şenvardar ve Elif Yılmaz’ı serbest bıraktı. Bugün de Zaman Gazetesi’nin eski yazarı Hüseyin Gülerce, savcıya 4 saat ifade verdikten sonra serbest kaldı. Yine Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Şahin de savcılık ifadesinin ardından serbest kalarak Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı. "Tek Türkiye" dizisinin senaristlerinden Ali Kara ile Makbule Çam Alemdağ, sorgu sonrası serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde de, Samanyolu TV’de yayınlanan "Şefkat Tepe" dizisinin hikaye yazarı Hikmet Tombulca ile "Tek Türkiye", "Şefkat Tepe" ve "Sungurlar" adlı dizilerin yapımcısı Salih Asan, "Sungurlar" dizisinin yönetmeni Engin Koç ve "Şefkat Tepe"nin senaristi Samim Noyan serbest bırakıldı.

Böylece, dün sabah başlayan operasyonda şimdiye kadar serbest bırakılanların sayısı 11’e yükseldi.

18 kişinin sorgusu sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde halen 18 kişinin sorgusu devam ediyor. İfadeleri 2 savcı alıyor. Bugün Gazetesi yazarı Nuh Gönültaş ile Emniyet Amiri Mustafa Kılıçarslan ise henüz yakalanamadı. Nuh Gönültaş’ın operasyondan bir gün önce yurtdışına çıktığı iddia ediliyor.